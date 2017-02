Am Sonntag, 26. Februar 2017, versammelten sich wieder tausende Jecken auf der Königsallee und stellten ihre bunten Kostüme zur Schau. Die Frauen in Rot waren einer der Hingucker an der Königsallee.

