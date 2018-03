später lesen Entscheidung in Düsseldorf Mehr Toiletten für die Jecken in der nächsten Session FOTO: dpa, ve_cu fg kno FOTO: dpa, ve_cu fg kno 2018-03-01T12:00+0100 2018-03-01T11:55+0100

Im Straßenkarneval 2019 soll es mehr öffentliche Toiletten für Feiernde in Düsseldorf geben. Das hat die Verwaltung im Ordnungs- und Verkehrsausschuss mitgeteilt. Die SPD hatte gefragt, wie groß das Problem des öffentlichen Urinierens in der Stadt ist – insgesamt und an Karneval.

