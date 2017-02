Altstadt/Niederkassel: Karnevalistischer Ehrgeiz vor dem Rathaus

Karnevalsprinz und Tonnenbauernpaar machen beim Vorrennen Lust auf Karneval. Von Alessa Brings

Tonnenbauer Niels ist bestens vorbereitet. Prinz Christian III. will dieses Rennen gewinnen. Ein Blick nach links, ein Blick nach rechts und dann heißt es: Konzentration. Gestern Nachmittag hat auf dem Marktplatz die Übungsrunde des alljährlichen Tonnenrennens stattgefunden. Seit Jahren treten Karnevalssonntag das aktuelle Tonnenbauernpaar und das Düsseldorfer Prinzenpaar gegeneinander an. Damit es fair bleibt, gibt es eine Übungsrunde. Das Rennen ist nämlich nicht ganz einfach.

"Die Tonnengarde organisiert den Wettkampf immer. Zu unserer Tracht gehören sogenannte Klompen, das sind Holzschuhe. Die werden auch beim Rennen getragen, von allen Beteiligten", erklärt Dino Conti Mica, Geschäftsführer der Tonnengarde Niederkassel. Zwinkernd fügt er hinzu: "Prinz Christian ist so sportlich, der bekommt die Schuhe erst am Sonntag." Dass er dann Klompen tragen wird, wusste der Karnevalsprinz nicht. "Aber wir sind dort zu Gast und da hält man sich an die Regeln. Wir machen jeden Spaß mit. Es geht ja auch nicht ums Gewinnen, sondern darum, dass man Spaß hat und auch vermittelt. Die Welt ist leider ernst genug.", sagt der Düsseldorfer Karnevalsprinz.

Er muss das Übungsrennen alleine bestreiten - Venetia Alina schont sich noch. Das Tonnenbauernpaar Niels und Franzi ist sehr euphorisch. "Wir haben Spaß ohne Ende", verkündet Niels. Da können auch die Rückenschmerzen von Franzi die Laune nicht trüben. "Mir geht es schon viel besser. Ich versuche, mich zu schonen." Die Klompen trägt die Tonnenbäuerin bei öffentlichen Auftritten natürlich trotzdem. "Ich bin voller Freude auf die kommenden Veranstaltungen und Züge!", sagt sie strahlend.

Über den Sieger des Übungsrennens auf dem Marktplatz scheiden sich die Geister. Prinz Christian kommt zwar als Erster ins Ziel - läuft aber gut eine halbe Minute vor dem Startschuss los. Zum Glück ist es nur die Vorrunde. Am Sonntag in Niederkassel zählt dann wirklich jede Sekunde.

