weniger

26. Februar 2017Organisator ist der Bürgerverein Mörsenbroich mit Zugleiter Ulrich Voß.Besucherzahl: Der Zug gilt als Treffpunkt für ehemalige Bewohner. So kommen bis zu 8000 Jecke.Weg und Dauer: Start ist am Karnevalssonntag um 11 Uhr. Der Zugweg ist rund vier Kilometer lang, beginnt und endet an der Spatenstraße und führt unter anderem über Münster- und Bochumer Straße.Rituale: Anwohner feiern am Straßenrand ihre eigenen Partys, grillen und tanzen.Wohin danach? Viele Zuschauer feiern am Hülsmeyerplatz und am Spatenplätzchen weiter. An beiden Orten wird ein Biwak aufgebaut.