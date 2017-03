Düsseldorf: Polizei registriert mehr Gewalttaten an Karneval

Polizei registriert mehr Gewalttaten an Karneval

Die Düsseldorfer Polizei hat in diesem Jahr mehr Einsätze an den tollen Tagen gezählt. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie mit mehr Beamten im Einsatz war. Hoch war die Zahl der Körperverletzungen.

Das Arbeitspensum von Altweiber bis Dienstagmorgen sei "auf gewohnt hohem Niveau" gewesen, zog die Polizei am Dienstag die Bilanz der tollen Tage. 3186 Einsätze hatten die Beamten, die in deutlich größerer Anzahl unterwegs waren. Daraus kann auch der leichte Anstieg der Zahlen (170 mehr als im Vergleichszeitraum 2015) resultieren, denn mehr Polizisten registrieren natürlich auch mehr Taten.

146 Körperverletzungen wurden angezeigt, 40 Schlägereien und 167 Streitigkeiten musste die Polizei schlichten - deutlich mehr Fälle als 2015. Insgesamt aber sei er zufrieden, sagte Polizeipräsident Norbert Wesseler. "Wir haben durch hohe Präsenz und durch unsere Einsatzstrategie eine sichere und unbeschwerte Fünfte Jahreszeit ermöglicht." So seien die Beamten konsequent gegen Störer vorgegangen und habe Problemgruppen - vielfach alkoholisierte Jugendliche - frühzeitig angesprochen und notfalls Platzverweise erteilt.

Die hohe Zahl der Körperverletzungen spiegelt sich auch in den Einsatzzahlen des Rettungsdienstes wider, der von Altweiber bis Dienstagfrüh 1042 Mal karnevalsbedingt ausrücken musste. In den Zelten der Hilfsorganisationen wurden 420 Patienten betreut, 118 mussten ins Krankenhaus. Meist spielte dabei übermäßiger Alkoholgenuss eine Rolle.

Überschattet wurde vor allem der Altweiber-Tag durch den Sturz eines 17-Jährigen von der Mauer am Joseph-Beuys-Ufer. Der junge Ratinger erlitt bei dem fünf Meter tiefen Sturz schwerste Kopfverletzungen. Er wird in der Uni-Klinik behandelt, sein Zustand sei noch immer kritisch, hieß es am Dienstag.

