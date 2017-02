Feierlaune: So verkleiden sich Düsseldorfer Promis zu Karneval

Die Jecken sind startklar, auch die Düsseldorfer Society taucht freudig unter im Karnevalstrubel. Wir haben die Promis gefragt, wie sie sich am liebsten verkleiden.

Mayo Velvo (oberes Bild) ist als Künstler und Entertainer sowieso ganzjährig für die Bühne verkleidet, "daher entscheide ich meist spontan, ob ich mich dem närrischen Treiben kostümiert anschließe". Für alle Fälle habe er aber immer ein kleines Requisit zur Hand, mit dem er im Handumdrehen maskiert sei.

Unternehmerin Caroline te Neues und Ehemann und Verleger Sebastian gehen als "Multi-Kulti" und freuen sich auf "Lachen und Feiern über alle Grenzen hinweg". Altweiber und Tonnenrennen in Niederkassel sind für das Paar absolute Pflicht.

Wolfram Kons, Moderator und Charity-Beauftragter bei RTL, geht mir Ehefrau Alexa sowie den Söhnen Wolfi (4) und Leo (2) am liebsten im Familien-Look, heißt: Wolfsrudel oder Löwenfamilie. Wichtig ist etwa die legendäre Kinderkarnevalsparty bei seinen Nachbarn. "Das schafft ein wunderbares Familiengefühl und liefert Bilder für die jecke Ewigkeit", sagt Kons, der sich gerne in den Astronauten-Dress schmeißt.

Sportreporter-Legende und Autor Manni Breuckmann gibt den Glamour-Altrocker, "wahrscheinlich, weil ich in Wirklichkeit kein Fußballreporter, sondern einer von den ganz großen Rock-Sängern bin". Karneval sei für ihn ein Ausnahmezustand. "Sich verkleiden, lachen, singen, Alt trinken, am liebsten in einer gut gefüllten gemütlichen Kneipe - erstaunlicherweise geht das auch als überzeugter Westfale." Allerdings: "Im fortgeschrittenen Alter leiste ich mir dann und wann eine Karnevalsflucht, vorzugsweise nach de Haan bei Brügge an der belgischen Nordseeküste. Ruhig, viel frische Meeresluft, lesen - das krasse Gegenteil von Karneval."

Edel-Juwelierin Christel Heilmann verkleidet sich als Piratenkapitän. "Karneval ist die wunderbare fröhliche 5. Jahreszeit, um mit Freunden zu feiern", sagt sie. Am Sonntag vor Karneval macht sie interessanterweise "rüber", denn sie fährt alljährlich mit Freunden nach Köln zu den Divertissermännchen, "das ist die originelle Brauchtumsoper mit guten Stimmen und bestem Schauspiel. Verkleidet natürlich, lustig mit dem Zug nach Köln. Abends vielleicht weiter in Düsseldorf." Rosenmontag gehen wir besonders gerne ins Restaurant La Terrazza. "Super Stimmung, beste Köstlichkeiten und ein toller Ausblick auf den Rosenmontagszug."

Model Anna Hiltrop nutzt den Karneval für einen Kurzurlaub im Schnee. Aber auch da will sie natürlich - für den Fall der Fälle - mit coolem Kostüm punkten.

Schauspieler und Gastronom Michael Naseband trägt an Karneval Fantasiekostüme, die er sich schneidern lässt. Motto: Hauptsache schrill. "Ich bin in Düsseldorf mit Karneval aufgewachsen und genieße jede Session. Wir Düsseldorfer feiern ja bekanntlich das ganze Jahr recht ausgelassen, aber Karneval ist immer wieder etwas Besonderes."

Rechtsanwältin und CDU-Politikerin Angela Erwin entscheidet sich immer ganz spontan: "In meinem Keller stehen Kisten mit Kostümen und Accessoires, von Indianerin und Polizistin bis hin zu Flower Power ist alles dabei." Karneval sei Brauchtum, und Brauchtum sei Heimat. "Besonders gefällt mir die Weltoffenheit, Herzlichkeit und Lebensfreude, der man begegnet. Karneval verbindet die Menschen." Für sie beginnt Karneval mit dem Sturm des Rathauses an Altweiber, und sie freut sich auf Fedefe, den Karnevalsumzug in Niederkassel mit Tonnenrennen und den Kneipenkarneval.

Heribert Klein vom deutschen Unicef-Komitee geht mit seiner Frau Jutta als Koch, "weil das in der Kindheit ein Traumberuf war und ich heute auch gerne koche". Lieblingsgericht: Rinderroulade. "Im Rheinland ist Karneval ein fröhliches Fest, hier sind in der Verkleidung alle gleich und feiern miteinander."

Düsseldorfs Tango-Weltstar Nicole Nau schwärmt: "Verkleiden, in fremde Rollen schlüpfen und auch mal die Hohepriesterin sein zum Beispiel, gehört zu meinem Leben dazu. Prinzessin war ich als kleines Mädchen schon, das darf ich jetzt immer noch sein." An Karneval mag sie die "wunderbar ausgelassene Stimmung". Schattenseiten und Sonnenseiten ans Licht holen, befreie. In Argentinien, wo Nau lebt, sage man, "dass man zu Karneval ein wenig mit dem Teufel liebäugeln soll, damit er einen für den Rest des Jahres in Ruhe lässt. Die feiern extrem ausgelassen."

