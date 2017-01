Derendorf: Tills Freunde feiern 5 mal 11 Jahre

Die Karnevalsgesellschaft ehrte bei der Jubiläumsfeier den pensionierten PR-Direktor der Commerzbank, der sich schon seit mehr als 20 Jahren für den guten Zweck engagiert. Dafür gab es die Karl-Reismann-Plakette. Von Wolfgang Berney

Rund drei Millionen Euro für bedürftige Kinder in aller Welt hat Heribert Klein, der mittlerweile pensionierte PR-Direktor der Commerzbank, mit seinen Galaveranstaltungen in der Region in den letzten zwei Jahrzehnten eingespielt. Dafür wurde er von der Unicef in New York ausgezeichnet. Und jetzt ehrten ihn auch die Düsseldorfer: Josef Neef und seine Karnevalsgesellschaft Tills Freunde. Beim Jubiläumsball der Gesellschaft in der Rheinterrasse erhielt Klein die selten verliehene Karl-Reismann-Plakette. Die Laudatio auf den beliebten Ex-Banker hielt Chocolatier Heinz-Richard Heinemann, selbst Träger der Plakette.

Die Gäste waren zunächst überrascht. Heinemann bewies zu Beginn seiner Rede, dass er hervorragend Düsseldorfer Platt beherrscht. Dann schaute er sich im Saal um und meinte: "Es ist für mich schon sehr schön, dass an einem Nachmittag hier 600 Gäste sitzen und Kuchen von Heinemann essen - extra in Smoking und Abendkleid." Auf Klein eingehend rühmte er: "Ein begnadeter Netzwerker und einzigartiger Kommunikator. Sonst hätte er es kaum geschafft, immer wieder große internationale Künstler, die er vorher gar nicht kannte, für sein Projekt zu gewinnen."

Das gelinge Klein auch deswegen, weil er die rheinische Sportart des Klüngels beherrsche: Mer kenne uns, mer helfe uns. An den großen Peter Ustinov ist er herangekommen, weil er gesehen hatte, dass dessen Frau am Eingang erhebliche Schwierigkeiten beim Gehen hatte. Er geleitete sie nach vorn und lernte so Ustinov kennen. Es sei schwer geworden, eine Persönlichkeit wie Heribert Klein zu finden. Heinemann: "Besonders sympathisch macht ihn: Er hat immer darauf geachtet, dass auch andere von seiner Tätigkeit profitieren. Er ist ein Mann mit Herz und Humor. Und was ihn noch auszeichnet: Heribert Klein kann sich selbst auf die Schippe nehmen."

Nach der Laudatio wurde Klein selbst zum Laudator zum 5 mal 11-jährigen Jubiläum von Tills Freunden und 3 mal 11-jährigen Jubiläum von Präsident Josef Neef. Er erinnerte daran: Der Verein mit den Farben Blau-Gelb und der CDU nahe stehend (trotzdem saß Ehrenoberbürgermeisterin Marie-Luise Smeets von der SPD neben Ex-CDU-Oberbürgermeister Dirk Elbers am Tisch) hat mittlerweile 250 Mitglieder und wächst weiter. Klein: "Viele seiner Rosenmontagswagen wurden ausgezeichnet. Tills Freude waren es auch, die zum ersten Mal eine Karnevalssitzung im alten Knast an der Ulmer Höh' veranstaltete." Unter Josef Neef als Präsident seien Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik für den Düsseldorfer Karneval gewonnen worden.

Neef selbst, der sonst ungern das Mikrofon aus der Hand gibt, war über so viele nette Worte zunächst sprachlos. Mehrfach hatte er in den letzten Jahren schon überlegt, von seinem Amt zurückzutreten. Die vielen Tills sind aber überzeugt: "Ein Mann wie der Josef ist nicht zu ersetzen." Das bewies er auch bei diesem Jubiläum: Wieder hatte er so viele Sponsoren gewonnen, dass Getränke und Buffet für alle kostenlos waren. Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven: "Ohne den Josef stünde der Verein heute nicht so gut da." Unter den Gästen waren die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel, CDU-Landtagsabgeordneter Peter Preuß und CDU Bürgermeister Friedrich Conzen. "Oberbürgermeister Thomas Geisel habe ich nicht eingeladen", erklärte Neef das Fehlen des OBs.

