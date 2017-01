Niederkassel: Tonnengarde Niederkassel kürt Bauernpaar

Bei guter Stimmung und vollem Haus im Comenius Gymnasium feiern Niels Maisch und Franzi Unzeitig den Beginn ihrer Regentschaft. Von Nicole Esch

"Die sind ja süß", ruft eine Frau als die Kindergarde der Tonnengarde Niederkassel die Bühne der vollen Aula des Comenius Gymnasiums betritt. Sie ist der erste Programmpunkt des Abends, an dem sowohl das Kinderbauernpaar als auch das Bauernpaar der Tonnengarde gekürt werden. "So was können wir auch noch gebrauchen", findet Prinzessin Petra I. vom neuen Heerdter Karnevalsverein HKV.

Kinderpräsident Florio Partenzi kürt das Kinderbauernpaar Phil Becker und Marielle Lederer. Ihr Ziel für diese Session sei es, mit ihrem Narrenteam viel Blödsinn zu bauen, erklären die Beiden. Denn eins sei klar, "die heimlichen Stars dieses Clubs sind wir".

Während das Publikum mit dem deutsch-amerikanischen Büttenredner John Doyle nicht wirklich warm wird, hält es die Jecken bei der Band "Druckluft" kaum auf den Stühlen. Laut, bunt und bestens gelaunt stürmen die mit ihren Instrumenten die Bühne. "Die sind der Hammer", ruft Carolin Hansen, die zum ersten Mal bei der Bauernkürung dabei ist. Die "Zugabe"-Rufe am Ende geben ihr Recht.

Nicht nur die Gäste - darunter Marion Warden (Mitglied des Landtags), Bezirksbürgermeister Rolf Tups, Pastor Michael Dederichs, und Michael Laumen (Präsident des CCs) - warten gespannt auf den Auftritt des noch designierten Tonnenbauernpaares Niels Maisch und Franzi Unzeitig. Maisch läuft aufgeregt im Vorraum der Aula hin und her. Dabei ist ihm das ganze Geschehen nicht neu. Letztes Jahr war seine Ehefrau Uåsa Tonnenbäuerin. "Ich weiß so ungefähr, was auf mich zukommt", sagt der gebürtige Hannoveraner. Das Wichtigste für ihn ist sowieso: "Ich habe riesigen Spaß".

Präsident Karl Hans Danzeglocke kürt das Tonnenbauerpaar. Bäuerin Franzi erhält die Pritsche mit ihrem Namen drauf. "Das ist ja auch manchmal wichtig, wenn man morgens aufwacht", kommentiert Danzeglocke grinsend die Beschriftung. Bauer Maisch bekommt das traditionelle Schlagfass und die Kappe. Diese verliert während des Auftritts immer wieder Federn und sorgt für Lacher. "Die sieht auch schon etwas ramponiert aus", findet der Präsident.

Vieles in diesem Jahr ist neu bei der Tonnengarde. Männer bekommen Blumen. Die Tanzgarde hat nicht nur ein neues Trainerteam, sondern mit Robin Bätz auch zum ersten Mal männliche Verstärkung bekommen. Mit Spannung schaut die Truppe auch auf die erste Handwerkersitzung, die sie mit den Düsseldorfer Spiesratze veranstaltet.

