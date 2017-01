Düsseldorf: Kinder spielen auf Bananen Klavier

Aus Bananen eine funktionierende Klaviertastatur bauen, den eigenen Körper zur Steuerung eines Computerspiels nutzen oder einem Roboter beibringen, nicht gegen die Wand zu fahren - bei der Digitalwerkstatt des NRW-Forums erfahren Kinder ab acht Jahren unter der Anleitung von zwei Informatikstudenten, was mit ein paar Schaltkreisen und einfachen Programmiersprachen so möglich ist. Dabei sollen sie vor allem Spaß haben, aber auch den ersten Schritt weg vom Technik-Konsumenten und hin zum aufgeklärten Nutzer machen.

Michelle Werth besuchte selbst schon in der achten Klasse eine Roboter-AG an ihrer Schule. Heute studiert die 20-Jährige an der Heinrich-Heine-Universität im dritten Semester Informatik. Beim Workshop "Creative Coding II" bringt sie ab Anfang Februar Kindern und Jugendlichen bei, warum Computer immer nur das machen, was man ihnen sagt und wie sie einen Roboter befehlen. "Viele Schulen bieten gar keinen Informatikunterricht an", beklagt die Hochdahlerin. Eine Folge sei die fehlende Bildung vieler Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was intelligente Technologien angehe. "Es ist heute wichter als je zuvor, genau zu wissen, wie etwas funktioniert", sagt Werth. Smartphone-Betriebssysteme wie Android und iOS seien zwar einfacher in der Bedienung geworden, benötigten aber immer noch Benutzer, die wissen, was sie tun. Das zu lernen, müsse so früh wie möglich geschehen.

Die Digitalwerkstatt bietet deshalb zwei siebentägige Workshops an, an denen Sechs- bis Achtjährige und Neun- bis 14-Jährige einen spaßigen Crashkurs in Sachen Robotik und Programmierung (Coding) erhalten. "Creative Coding I" richtet sich an die Jüngeren, Student Moritz Fuchshofer zeigt dabei, wie Bananen unter Strom gesetzt und dadurch als Tastatur genutzt werden können. Auch die eigenen Finger werden als Spiele-Controller benutzt, indem die Kinder Dioden berühren, dadurch Stromkreise schließen und so eine Figur in einem Computerspiel springen lassen. Dabei erfahren sie auch, wie das dazu nötige Programm "MaKeyMaKey", eine einfache Programmiersprache, funktioniert.

Im zweiten Kurs lässt Michelle Werth die Roboter los: Die jungen Programmierer können sogenannten Tinkerbots beibringen, nur eine ganz bestimmte Strecke zu fahren und vor Hindernissen zu stoppen. "Zum Abschluss habe ich mir überlegt, sie einen Parcours fahren zu lassen", sagt Werth. Befürchtungen, dass sie mit den Anforderungen die Kinder und Jugendlichen überfordern könne, hat sie nicht: "Das ist eher bei älteren Menschen schwierig. Die sitzen dann vor einem Computer und wissen gar nicht, was man von ihnen will. Kinder gehen einfach ran und probieren."

Alain Bieber, Direktor des NRW-Forums, hofft, dass die Kursteilnehmer viel von dem Wissen auch weitergeben. Einer Statistik zufolge würden sich 80 Prozent der Eltern wünschen, dass ihre Kinder früher in Kontakt mit Technik kommen, um so fürs Leben zu lernen. Defizite gebe es jedoch auch bei den Erwachsenen: Der Graben zwischen Digital Natives (Menschen, die mit intelligenter Technik aufgewachsen sind) und jenen, die wenig Kompetenz im Umgang mit Computern hätten, werde immer größer. "Wir wollen bei den Kindern das Interesse wecken, mehr aus der Technik zu machen", sagt Bieber. "Das kommt in der Schule zu kurz." Anders als im klassischen Unterricht komme es bei den Workshops jedoch grundsätzlich auf die Kreativität der Kinder an, die selbst entscheiden sollen, was sie aus den technischen Möglichkeiten machen. "Wenn es gut läuft, bieten wir die Kurse auch fortlaufend an", sagt Bieber.

Quelle: RP