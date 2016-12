In der Frauenklinik des Universitätsklinikums ist das 2000. Baby des Jahres geboren worden. Die kleine Miray kam am vergangenen Samstag zur Welt und ist inzwischen mit Mutter Öznur Zerey zuhause.

Es ist das erste Mal, dass in der Frauenklinik mehr als 2000 Babys in einem Jahr zur Welt kamen. 2015 waren es 1911 Geburten.

"Wir haben Teil am Babyboom in Düsseldorf", sagt Tanja Fehm, Direktorin der Frauenklinik. Man führe dies auf die für Familien sehr attraktive Stadt Düsseldorf zurück, die viele Angebote für Familien habe: "Unsere Patientinnen kommen aus allen Teilen der Bevölkerung und allen Altersklassen", sagt Fehm. Ab Mitte des kommenden Jahres werden die Geburten in der Uniklinik in einem komplett modernisierten Kreißsaaltrakt stattfinden.

(nic)