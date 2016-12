später lesen Feuer schnell gelöscht Kleiner Brand in Papierfabrik am Düsseldorfer Hafen FOTO: Patrick Schüller Teilen

In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag hat es in der ehemaligen Papierfabrik am Düsseldorfer Hafen erneut gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.