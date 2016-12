Serie Die Weihnachtsmacher: Knittkuhls kleines Krippenspiel

In St. Viktor führen Kinder dank großem Engagement ihrer Mütter Jahr für Jahr das klassischste aller Stücke auf. Von Marc Ingel

Es begab sich zu einer Zeit, als in der Kirche St. Viktor im fernen Knittkuhl mehr als ein Dutzend Kinder zusammenkamen, um für den heutigen Tag ein Krippenspiel einzustudieren und die Menschen in der Weihnachtsmesse zu erfreuen. Genau genommen machen sie das eigentlich vor jedem Heiligen Abend, seit mehr als einem Jahrzehnt, nicht immer dieselben versteht sich, denn spätestens mit zwölf Jahren fühlen sich die Kids dem religiösen Mimenalter entwachsen. Sie kommen an Weihnachten dann aber doch in die Kirche, denn zumindest als Zuschauer wollen die Heranwachsenden sich die Krippenspiele dann doch nicht entgehen lassen.

Das 15-minütige, in die Messe integrierte Schauspiel ist längst Kult, daran tragen die Kinder aus Knittkuhl und Hubbelrath, Ludenberg und Erkrath natürlich ihren Anteil, aber auch die vielen Mütter, die sich um Organisation und Vorbereitung, Proben, Regie, Requisiten und Auswahl des Stücks kümmern. Denn in St. Viktor wird den Zuschauern in dem heute mit Sicherheit wieder rappelvollen Gotteshaus keineswegs immer dieselbe Inszenierung geboten. "Wir haben ein Repertoire von fünf Stücken, die wir im Wechsel aufführen", sagt Nadine Momm. Natürlich bleibt es stets die klassische Geschichte, aber die Perspektive wechselt. "In diesem Jahr steht die Herbergssuche im Mittelpunkt, wie Maria und Josef von Haus zu Haus ziehen", erklärt Momm. Man hat die Botschaft aber auch schon aus Sicht des Wirts oder eines Engels transportiert.

Die Rollen zu besetzen, ist für das Team kein Problem. "Der Stamm hält uns ohnehin mehrere Jahre die Treue, die Älteren wechseln dann in die Sprecherrolle. Eltern rufen an und fragen, ob ihr Kind mitspielen kann. Wir machen auch schon mal einen Aushang in Kita oder Grundschule", erläutert Astrid Hötzel. Mehr als drei, vier Sätze müssen die Kinder - das jüngste ist zwei Jahre alt - in der Regel nicht auswendig lernen. Auch Lieder sind Teil der kleinen Inszenierung: "Heller Stern in dunkler Nacht" zu Beginn, "Zu Bethlehem geboren" als großes Finale zum Schluss, wenn alle in der Kirche gemeinsam singen. Andrea Wazynski, Schwägerin von Nadine Momm, erhält einen Solo-Part, alles bleibt im kleinen Knittkuhl irgendwie in der Familie.

Olé spielt in diesem Jahr den Josef. Das blöde Hemd, das er dazu tragen muss, gefällt ihm nicht, die Rolle dafür umso mehr. Und Lampenfieber kennt er ohnehin nicht, beteuert der Vierjährige. Viermal schon hat Ronja in der Vergangenheit die Maria gespielt, inzwischen hat sie die Aufgabe einer Erzählerin übernommen. "Klar übe ich zu Hause intensiv das Vorlesen, mich sollen ja alle gut verstehen können", erzählt die Siebenjährige. Unterstützt wird sie von Maximilian (10), der eine logische Erklärung dafür hat, warum etwas anderes für ihn nicht in Frage kommt: "Ich habe keine Zeit, etwas auswendig zu lernen."

Für die Kirchengemeinde beteiligt sich Pfarrer Bernd Staßen an der Durchführung. "Wir bilden ein gutes Team, ergänzen uns", sagt Melanie Winkelhane. Seine Wurzeln hat das kultige Krippenspiel von Knittkuhl im Kindergottesdienst-Kreis, nachdem es zuvor noch von der damaligen Gemeindereferentin in einen normalen Wortgottesdienst integriert war. "Wir Mütter hatten aber nichts von der Christmette, das fanden alle schade. Daher schlugen wir vor, das Krippenspiel in die Messe einzubetten", blickt Astrid Hötzel zurück. Die Skepsis war anfangs schon groß, "aber wir haben das dann durchgeboxt", berichtet Nadine Momm leicht amüsiert.

Bei der Aufführung hat bisher noch immer alles geklappt, nur bei den Proben ist hin und wieder mal was schiefgegangen. "Einmal hatten wir eine Stoßgeburt", so Hötzel. Da ist der Maria die Puppe, die das Jesuskind darstellt, aus dem Kleid gerutscht und zu Boden gefallen. "Hilfe, ich hab' das Baby verloren", hat Maria entsetzt geschrien. So weit ist es dann zum Glück dann nicht gekommen.

Quelle: RP