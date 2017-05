Düsseldorf: Kommt 2018 das nächste große Radrennen?

Arne Lieb (arl) ist Redakteur in der Lokalredaktion Düsseldorf.

Sportdezernent Burkhard Hintzsche bestätigt eine Anfrage, will sich aber noch nicht zu Details äußern. Der ASO-Projektentwickler Claude Rach, Geschäftsführer des ebenfalls von der französischen Organisation ausgerichteten Rennens Eschborn-Frankfurt, spricht sich in der "Frankfurter Rundschau" für Düsseldorf aus. Auf die Frage, ob das Rennen hier starten soll, sagte er: "Es wäre logisch. Der Gedanke liegt nahe, dass Düsseldorf ein Vorrecht besitzt."

Das Etappenrennen war 2008 wegen der Doping-Skandale und dem daraus resultierenden Ausstieg der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender eingestellt worden. Mit der Wiederbelebung will die ASO nach dem Tour-Start in Düsseldorf den hiesigen Markt stärken. Im Rathaus arbeitet man derzeit an einer Berechnung der Kosten. Die Lizenzgebühren wären mit rund 50.000 Euro gering - verglichen mit der 4,5 Millionen-Euro-Zahlung für die Tour-de-France. Allerdings könnten erhebliche Kosten etwa für Werbung, Sperrungen oder Verpflegung von Gästen hinzukommen. Der Gastgeber der Start-Etappe hat Zusatzaufgaben wie die Team-Präsentation zu schultern. Zudem steht die Frage nach Sponsoren im Raum.

Mit den Kosten hängt auch die heikle Frage zusammen, ob der Stadtrat mitreden darf. CDU und FDP hatten die Bewerbung für die Tour de France abgelehnt. Ein weiteres Radrennen dürfte für Zündstoff sorgen, eine Mehrheit wäre mehr als ungewiss. Bei geringen Beträgen könnte die Stadttochter DCSE, die für Sportevents zuständig ist, die Organisation wohl selbst stemmen. Die Entscheidung soll nach dem Grand Départ fallen. Günter Karen-Jungen (Grüne), Vorsitzender der Ratskommision zur Tour, findet die Aussicht sportlich interessant, meint aber: "Wir müssen uns angesichts des Sparhaushalts die Kosten genau anschauen."

Quelle: RP