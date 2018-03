später lesen Kraftklub in der Mitsubishi-Electric-Halle Die Band mit dem K nimmt Düsseldorf die Nacht FOTO: Theo Titz 2018-03-17T10:50+0100 2018-03-17T10:47+0100

Das Konzert von Kraftklub in der Mitsubishi-Electric-Halle war natürlich ausverkauft, so wie alle Auftritte, die die Chemnitzer derzeit geben. Den Erfolg verdienen sie sich mit harter Verausgabung - so viel Energie und Publikumsnähe erlebt man selten. Von Max Florian Kühlem