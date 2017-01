Düsseldorf: Kraftwerk ausverkauft - und die ARD überträgt die Tour

Für den Auftritt von Kraftwerk zum Tour-de-France-Auftakt gibt es keine Karten mehr. Das vermeldete der Veranstalter Concert Team NRW gestern auf seiner Ticket-Seite. Erst am Montag war der Vorverkauf für das Konzert am 1. Juli im Ehrenhof gestartet. Die Düsseldorfer Elektro-Pioniere planen eine 3D-Show unter freiem Himmel.

Gestern wurde außerdem bekannt, dass die ARD die Tour de France 2017 zeigen wird. Oberbürgermeister Thomas Geisel lobte die Entscheidung. "Ich freue mich sehr, dass die ARD die Tour 2017 und insbesondere die Etappen in Düsseldorf in voller Länge übertragen wird", sagte er. "Es gab freilich nie einen Anlass hieran zu zweifeln, wenn man bedenkt, dass die Tour erstmals seit 30 Jahren wieder ihren Ausgang in Deutschland nimmt und in diesem Jahr voraussichtlich das größte Sportereignis weltweit darstellt. Die Sportwelt schaut auf Düsseldorf!", so Geisel. Zuvor hatte bereits festgestanden, dass das Radrennen auf Eurosport übertragen wird. Dort waren zuletzt die Einschaltquoten jedoch deutlich geringer als bei der ARD.

(jaw)