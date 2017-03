später lesen Krasses Versagen der Ermittler 2017-03-02T19:57+0100 2017-03-03T00:00+0100

Es ist ein großes Glück, dass bei diesem Brand niemand gestorben ist. Für all jene Bewohner und Mitarbeiter, die gerade noch mit dem Schrecken davon gekommen sind, ist dieses Urteil ein schlechter Witz. Es war von Anfang an klar, dass das Feuer gelegt worden ist - und schnell nannten Polizei und Staatsanwaltschaft auch die mutmaßlichen Umstände der Tat. Leider haben sie es versäumt, Beweise für ihre Theorien zu sichern. Wie kann das in einem so wichtigen Fall passieren? Der Freispruch mag richtig gewesen sein. Davor steht aber ein krasses Versagen der Ermittlungsbehörden, das fassungslos zurücklässt. Es ist niemandem zu vermitteln, dass am Ende kein Schuldiger für diese menschenverachtende Tat am helllichten Tag zur Rechenschaft gezogen wird.