Serie Die Weihnachtsmacher: Krippenspiel zum Mitmachen

Die katholische Kirchengemeinde führt heute in der Kirche St. Maria, Hilfe der Christen ein originelles Krippenspiel auf. Die kleinen Schauspieler wollen die Besucher nicht "berieseln", sondern in ihr Spiel einbeziehen. Von Heide-Ines Willner

Melanie Zielinski hat alles für die Generalprobe des Krippenspiels in der Kirche Maria, Hilfe der Christen zurechtgelegt: die Kostüme für Maria und Josef und für die Hirten. Die kleinen Schauspieler tröpfeln herein, jeder weiß längst, was er anzuziehen und zu sagen hat.

Anna, die neunjährige Tochter von Melanie und Diakon Frank Zielinski, schlüpft in die Rolle der Maria und müht sich, die rutschende Bauch-Attrappe unter ihrem Gewand zu befestigen. Und als leicht verspätet "ihr Josef", Ben Tappe, erscheint, ermuntert sie ihn zur Eile mit dem Ruf: "Ich bin schon schwanger." Sie blickt hinüber zu Mama Melanie, die, wie passend, Anfang nächsten Jahres ihr viertes Kind erwartet. Und für einen Augenblick herrscht tiefes Verstehen zwischen Mutter und Tochter.

Anna ist fast schon Profi, hat etliche Rollen bei den Löricker Krippenaufführungen gespielt. Mit der Hauptrolle geht nun ihr größter Wunsch in Erfüllung. Auf die Frage, ob sie sich nicht scheut, viel Text auswendig zu lernen, sagt sie: "Kein Problem, ich brauche nur einen Satz sagen und Josef fragen: ,Wohin gehen wir?'". Ihr Bruder Jonas dagegen ist einer der Sprecher und erzählt mit klarer Stimme die biblische Geschichte. Gerne hört man ihm zu.

Kaum hat er die Worte: "Es begab sich zu der Zeit, als ein Gebot von Kaiser Augustus ausging ..." ausgesprochen, unterbricht ihn der zweite Sprecher, Tom, und ruft: "Halt, halt. Sollen die Kinder etwa alles allein machen?" "Nein", sagt der erste Sprecher. Es wäre doch schade, wenn sich die Besucher des Gotteshauses nur berieseln lassen würden. "Lassen wir sie doch einfach mitmachen. Je mehr Menschen sich aktiv in unserer Gemeinde einbringen, umso spannender, lebendiger und abwechslungsreicher wird unsere Kirche." Und damit das auch klappt, hilft sein Bruder Simon als Ansager mit Texttafeln aus, die er in die Höhe hält. "Ihr Einsatz", wird auf einer Tafel gemeldet und so das Publikum aufgefordert, die folgenden Texte laut mitzulesen.

Melanie Zielinski hat das Stück ausgesucht und führt gemeinsam mit Sonja Tappe Regie. "Freunde aus Neuss haben uns die Fassung geschickt, die wir den hiesigen Gegebenheiten angepasst haben." Denn die Kirche sei sehr groß und zur Christmette heute um 17 Uhr voll besetzt. "Damit auch alle etwas davon haben, beziehen wir die Besucher aktiv ein und nutzen den gesamten Kirchenraum für unser Spiel." Dazwischen werde auch gesungen, ersetze Pantomime die Sprache. "Es ist einfach wunderschön, die Krippenspiele mit den Kindern aufzuführen", sagen die Frauen und loben den Einsatz der kleinen Schauspieler. "Es heißt schon etwas, wenn sie fünf Wochen lang, immer samstags zur Probe erscheinen." Zur Belohnung werden ihnen heute die ersten beiden Reihen der Kirche reserviert. Das Krippenspiel wird vor dem Evangelium aufgeführt, danach geht der Gottesdienst wie gewohnt weiter.

Wenn die beiden Frauen auch bedauern, dass sich in diesem Jahr weniger Kinder bereiterklärt haben, mitzumachen, so können sie auf eine Gruppe stolz sein, deren Spielfreude ansteckend ist und die nicht nur eine, sondern gleich mehrere Rollen übernommen hat. Alle sind hochmotiviert, egal ob es sich um Kaiser Augustus handelt, den Simon Litges spielt, oder die Engelchen Ursula und Nora. Leonie, Sophia und Katharina schlüpfen in die Rolle der Heiligen Drei Könige, die in Lörick schon an Heiligabend dabei sein können. Und der achtjährige Tom kommt sogar aus Heerdt herüber. "Ich habe vom Krippenspiel in Lörick beim Kommunionsunterricht erfahren, sagt er und bedauert, dass es in St. Benediktus kein Krippenspiel gibt. Tom ist Hirte, aber auch Wirt und heilfroh, dass er nicht in den abwehrenden Chor der Wirtsleute: "Alles voll, alles voll", einstimmen muss. Statt dessen sagt er tröstend zu Maria und Josef: "Ich habe einen Stall, den könnt ihr haben." Dafür erntet er einen seligen Blick von Anna, die als Mutter Maria ganz in ihrer Rolle aufgeht.

