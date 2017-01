Düsseldorf: Brasilien am Rhein

Ein junger Trompeter aus armen Verhältnissen

Karriere Der Trompeter Francisco "Pacho" Flores wurde in Venezuela geboren und profitierte dort "Venezuelan System of Youth and Children Orchestras" (El Sistema). Dieses öffentlich finanzierte Programm zur musikalischen Förderung von Kindern aus armen Verhältnissen wurde 1975 von José Antonio Abreu ins Leben gerufen.

Preise Flores gewann beachtliche erste Preise, so bei den Wettbewerben Maurice André, Philip Jones und Citta di Porcia. Als Solist trat er unter anderem in der Carnegie Hall in New York und in der Pariser Salle Pleyel auf.