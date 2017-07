Düsseldorf: Comedy-Star Eddie Izzard im Savoy

Der britische Comedian präsentiert "Force Majeure" in deutscher Sprache. Von Judith Pohl

In seiner Heimat ist Eddie Izzard ein Superstar. Der britische Komiker gilt als einer der führenden Stand-up-Comedians seiner Generation. Nach Japan, China und Russland führt ihn seine Welttournee nun nach Deutschland. Der 55-Jährige tritt am 13. Juli im Savoy-Theater auf, und zwar mit einem deutschsprachigen Programm. In seinem Bühnen-Hit "Force Majeure" bietet er Einblicke in sein surreales, typisch britisches Universum aus Liebe, Hass und Jazz.

Eddie Izzard wurde im Jemen geboren, er wuchs in Irland und Wales auf. Im Londoner West End trat er erstmals 1993 als Comedian auf die Bühne und erhielt für sein Programm unter anderem den British Comedy Award. 1996 war er an der Seite von Bob Hoskins, Patricia Arquette und Christian Bale in der Kinoproduktion "The Secret Agent" auf der Leinwand zu sehen. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit seinem 1998er-Programm "Dress To Kill", das er auch als Buch auf CD veröffentlichte.

Eine seiner bekanntesten Inszenierungen ist der Darth-Vader-Gag, in der Sith-Lord in der Todesstern-Kantine verzweifelt versucht, Penne all'arrabbiata zu bestellen. Man kann das bei Youtube sehen: Eddie Izzard gelingt mit dieser Szene eine geniale Posse, und die von Fans mit Lego-Figuren nachgestellte Version verleiht dem Ganzen dann sogar noch mehr Witz. Man sieht es: Izzards Humor regt an.

Derzeit befindet sich Izzard auf der vermutlich längsten Comedy-Tournee aller Zeiten. Seit dem Tourstart im März 2013 hat er mit "Force Majeure" bis heute 45 Länder auf fünf Kontinenten bereist. Erst kürzlich ist er in allen 50 Staaten der USA aufgetreten. Jetzt präsentiert Eddie das Programm in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.

In Jackett und Jeans, aber auch auf High Heels, mit Bart und Eyeliner sowie lackierten Fingernägeln wird er auch in Deutschland mit großen Gesten das Publikum im Savoy-Theater in Düsseldorf mit in seine absurd-komische Welt nehmen.

Info Donnerstag, 13. Juli, 20 Uhr. Savoy, Graf-Adolf-Str. 47. Karten unter www.westticket.de oder 0211 274000.

