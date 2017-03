später lesen Buch in Düsseldorf vorgestellt Dorothee Achenbach über enges Verhältnis zum Ex-Mann FOTO: dpa, ve jai FOTO: dpa, ve jai 2017-03-29T12:46+0200 2017-03-29T12:46+0200

Dorothee Achenbach pflegt auch nach ihrer Scheidung von dem verurteilten Kunstberater Helge Achenbach ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. "Er ist morgens immer der erste, der bei uns anruft und abends der letzte", sagte Achenbach am Mittwoch bei der Vorstellung ihres neuen Buches "Ich liebte Sträfling No 1" in Düsseldorf.