Museum Kunstpalast in Düsseldorf: Feiningers feine Spitzen

Wer in den prismatischen Gemälden Lyonel Feiningers schwelgt, in den Ansichten des thüringischen Dorfs Gelmeroda, den kubistischen Kirchen, Stränden oder Schiffen, erahnt kaum den Karikaturisten, der dahintersteckt. Ein Querschnitt durch das grafische Werk des Deutsch-Amerikaners schärft nun im Museum Kunstpalast den Blick dafür, dass er zahlreiche Kunstgriffe aus seiner Zeit als Auftragszeichner beibehielt und damit jene märchenhaften Bildwelten gestaltete, für die man ihn bis heute schätzt.

Hier und da blitzt in seinen freien Arbeiten noch der Satiriker durch. Im Blatt "Frauen in Ausstellung" von 1908 bewegen sich Damen mit eleganten Hüten durch eine Galerie, in der teilweise erst sie selbst als Motiv die Rahmen an den Wänden füllen. Schon damals war der Kunstbetrieb ein lohnendes Ziel von Hohn und Spott.

Die Ausstellung setzt ein in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Damals war Feininger, Sohn deutscher Eltern, aus New York nach Europa übergesiedelt, studierte in Hamburg, Berlin und Paris, ließ sich als freier Illustrator und Karikaturist in der deutschen Hauptstadt nieder und zeichnete zwei Comic-Serien für die "Chicago Sunday Tribune". So entstand etwa ein übermütiges, zwei Radfahrer mit Narrenkappen vereinendes Plakat für die Zeitschrift "Das Narrenschiff" ebenso wie farbige Zeichnungen für den Comic "Wee Willie Winkie's World". Männchen ohne Körper, sogenannte Ghosties, wuseln darin durch die Landschaft. Schon dort scheint wie in fast allen späteren Werken Feiningers die Sonne.

Menschen, die im Vergleich zu Umstehenden überproportional groß geraten sind, surreale Szenen, Übertreibungen aller Art beherrschen das Frühwerk und behaupten sich ebenfalls bis in die Malerei. Die allerdings ist in der Düsseldorfer Schau allenfalls in Arbeiten auf Papier präsent, die auf die traditionelle Königsdisziplin der Kunst verweisen.

Gerade in den Landschafts- und Stadtansichten lässt sich viel entdecken, das man aus Gemälden zu kennen glaubt. Kubistisch verschachtelte Wohnhäuser und Kirchen, hier oft in einen gezeichneten Rahmen gefasst, scheinen die Sehnsucht des Künstlers nach einer entrückten Welt von mittelalterlicher Gestalt zu spiegeln. Wenn Technik ins Bild drängt, dann gleichfalls in einer rückwärtsgewandten Form.

Die Ausstellung des Museums Kunstpalast konzentriert sich auf die frühen Werke. Das hängt auch ein wenig mit den Beständen zusammen, aus denen sie schöpft: dem Eigenbesitz, der umfangreichen Sammlung des Essener Museums Folkwang und zwei Düsseldorfer Privatsammlungen - einer nicht genannten und derjenigen des Ehepaars Cary und Dan Georg Bronner. Die wenigen Blätter aus den 50er- Jahren sind in den USA entstanden, teilweise in Erinnerung an Deutschland, aus dem Feininger und seine jüdische Ehefrau vor den Nationalsozialisten geflohen waren. "Manhattan" ragt da auf, aber auch zauberhaft abstrahierte "Figuren in Rot und Blau".

Die unscheinbare Kohle- und Kreidezeichnung "Scheunen" von 1915 hat eine bemerkenswerte Geschichte. Im Museum Folkwang wurde sie einst als "entartete Kunst" beschlagnahmt. Nach dem Krieg gelangte sie über einen Münchner Händler zurück ins Rheinland - nicht nach Essen, sondern nach Düsseldorf in den Besitz des Museums Kunstpalast. Noch vor wenigen Jahren galt das Blatt in einem Katalog des Museums Folkwang als verschollen - zeitgeschichtlicher Widerhaken in einer Ausstellung, die ihre Besucher mit Witz und Schönheit erfreut.

