Düsseldorf: Generation Selfie

Neue Mitspieler für das nächste Stück gesucht

Produktion Unter der Regie von Suna Gürler wurde "Maßlos schön" mit Inputs aus dem Ensemble aufgeschrieben. Es dauert knapp anderthalb Stunden ohne Pause und läuft im Central (Kleines Haus), Worringer Str. 140.

Musik und Bühne Luk Zimmermann schrieb die packenden Sounds. Moira Gillieron baute die karge Bühne.

Termine Im Mai am 30. und 31.

Mitmachen Die Bürgerbühne sucht für die nächste Produktion "Frühlingserwachen/Ein Abend mit Jugendlichen und (ihren) Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs" (Premiere 15.Dezember) Mitspieler im Alter von 13 bis 18 Jahren sowie Mütter und Väter von Kindern in diesem Alter. Der Auswahlworkshop findet am 25. Mai, 11 Uhr, an der Ronsdorfer Str. 74. statt. Anmeldung per E-Mail an: buergerbuehne@ duesseldorfer-schauspielhaus.de