Düsseldorf: Germaine Acogny malt mit ihrem tanzenden Körper

2017-02-06T19:13+0100 2017-02-07T00:00+0100

Eher selten kommt es vor, dass im Tanzhaus NRW eine Choreographie mit präziser Längenangabe angekündigt wird. Bei "Mon Élue Noire" sind das genau 37 Minuten. Die Zeitvorgabe entspricht einer großen Ballettmusik. So lange dauert Igor Strawinskys vor über hundert Jahren komponiertes Stück "Le sacre du printemps". Und genau so lange ist auf der großen Bühne des Tanzhauses Germaine Acogny zu erleben, eine der großen Figuren des afrikanischen Tanzes. Bereits Maurice Béjart hatte seiner "Schwarzen Auserwählten" in den siebziger Jahren versprochen, für sie eine "Sacre"-Choreographie zu schreiben. Der französische Titel des Abends nimmt hierauf Bezug. Fast 40 Jahre später, Germaine Acogny ist mittlerweile über 70 Jahre alt, wird sie jetzt von Olivier Dubois mit der überfälligen Hommage geehrt. Von Claus Clemens