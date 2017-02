Das Konzert von Kraftwerk anlässlich des Tour-de-France-Auftakts in Düsseldorf ist ausverkauft. Erst am Montag war der Vorverkauf für den Auftritt am 1. Juli im Ehrenhof gestartet.

Rund 24 Stunden später gab es schon keine Tickets mehr, wie der Veranstalter Concertteam NRW am Dienstag auf seiner Ticket-Seite meldete. Die Düsseldorfer Elektro-Pioniere planen eine 3D-Show unter freiem Himmel. An dem Abend wird auch die französische Gruppe Air spielen. Wie die Stadt Düsseldorf mitgeteilt hat, sei das Konzert von Kraftwerk ein besonderer Wunsch des Tour-de-France-Direktors Christian Prudhomme gewesen. Kraftwerk stellen an dem Abend ihr 2003 veröffentlichtes Album "Tour de France" in voller Länge vor und spielen zudem weitere Lieder aus der Bandgeschichte.

Bei dem Konzert handelt es sich um einen Höhepunkt des Rahmenprogramms zum Grand Départ. Am 1. Juli findet in Düsseldorf das Einzelzeitfahren des größten Radrennturniers der Welt statt. Am 2. Juli folgt in der Landeshauptstadt der Start der ersten Etappe, die die Sportler bis ins belgische Lüttich führt.

(jaw)