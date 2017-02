Veranstaltungs-Tipps: Kultur für Kurzentschlossene

Schauspiel, Traumkino, Lesung, Konzert, Oper und Jazz - sechs Veranstaltungen, für die es im Laufe der Woche noch Eintrittskarten gibt. Von Dagmar Haas-Pilwat

Schauspiel Faust (to go) - die mobile Inszenierung von Goethes Klassiker Faust, die der Regisseur Robert Lehninger entwickelt hat, ist am Mittwoch um 19.30 Uhr als theatrales Road-Movie mit einem Ensemble aus fünf Schauspielern auf der Bühne der Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21, zu sehen. Lehninger, der in seinen Arbeiten mit Erzählformen an der Schnittstelle von Theater und Film spielt, lässt die Menschen und die Straßen Düsseldorfs Teil der lebendigen Szenerie werden, in der sich Faust und sein Alter Ego Mephisto bewegen.

Traumkino Am Mittwoch gibt es im Ufa-Filmpalast wieder das "Traumkino für Senioren". Bei einem Eintritt von 5,50 Euro stehen zwei Filme zur Auswahl: Die Komödien "Die Welt der Wunderlichs" und "Florence Foster Jenkins" mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Beginn ist um 11 Uhr, Ufa-Filmpalast, Worringer Straße 142. Im Preis enthalten sind auch Kaffee und Kuchen.

Lesung Pünktlich zur Weiberfastnacht bringt das Düsseldorfer Schauspielhaus am Donnerstag um 20 Uhr Carl Zuckmayers mitreißende Meistererzählung "Die Fastnachtsbeichte" auf die Bühne im Central, kleines Haus, Worringer Straße 140. Hier dreht sich alles um den Karneval und die Liebe hinter Masken, um Schuld und Sühne und die Sehnsucht des Menschen nach einem Aufgehobensein in der Welt. Der Inhalt: Am Fastnachtssamstag 1913 kommt ein junger Soldat zur Beichte in den Mainzer Dom und sackt mit einem sizilianischen Dolch im Rücken tot zusammen. Die Ermittlungen führen die Kriminalbeamten in das Haus des angesehenen Mainzer Bürgers Adelbert Panezza, der dieser Tage das Amt des Karnevalsprinzen bekleidet. Die szenische Lesung mit Musik hat die Hausregisseurin und Hörspielexpertin Bernadette Sonnenbichler eingerichtet.

Konzert Frech wie Blech und ganz schön jeck zeigt sich erneut das Blechbläserensemble der Düsseldorfer Symphoniker am Freitag um 20 Uhr in der Tonhalle, Ehrenhof 1. Karnevalsschlager kommen bei dieser traditionellen Aufführung eher selten vor. Stattdessen präsentieren die Musiker Stücke, die im weitesten Sinne unterhaltend und witzig sind. Zur diesjährigen Werkauswahl gehören unter anderem Granada, Schwanensee, Caravan und von den Höhnern der Song "Die Karawane zieht weiter".

Oper Mit Giuseppe Verdis Oper "Don Carlo" steht die populärste seiner vier Schiller-Vertonungen wieder auf dem Programm der Deutschen Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee 16a. Die Inszenierung von Guy Joosten ist am Freitag, 19.30 Uhr, zu sehen. Der international gefragte Tenor Gianluca Terranova kehrt als Don Carlo zurück, als Elisabetta ist die zur Zeit auch an der Oper Frankfurt und der Deutschen Oper Berlin gefeierte Olesya Golovneva erneut am Rhein zu Gast. Wie in der vergangenen Spielzeit steht Andriy Yurkevych am Pult der Düsseldorfer Symphoniker.

Jazz Auf mittlerweile drei Alben hat sich das Lisbeth Quartett eine gemeinsame Sprache zugelegt, die sich über die immer symbiotischere Verflechtung von vier persönlichen Ausdrucksweisen definiert. Seit ihrem Debüt braucht die Gruppe immer weniger, um immer mehr zu erzählen. Das gilt auch dann, wenn sie auf der Bühne steht, wie am Samstag um 20.30 Uhr in der Jazz-Schmiede, Himmelgeister Straße 107g. "Live ist alles viel risikofreudiger", sagt Saxofonistin Charlotte Greve.

