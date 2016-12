Düsseldorf: Museen blicken 2017 auf Luther und treten ins Pedal

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Als "Mythos Tour de France" wird sie im NRW-Forum thematisiert (19. Mai bis 23. Juli). Werke namhafter Fotografen sind dort zu sehen. Ob Düsseldorf selbst für dieses Event fahrradtauglich ist, zeigt eine Projektraumausstellung des Stadtmuseums in Kooperation mit dem Amt für Verkehrsmanagement (17. Juni bis 2. Juli). Die Ausstellung "Die Welt hat Pedale" vom 12. bis 23. Juni im Rathaus bietet mit einer Porträtserie von Radsport-Enthusiasten in teilweise skurrilen Situationen eine neue Perspektive auf den Sport.

Ein weiterer Höhepunkt im nächsten Jahr ist das 50-jährige Bestehen der Kunsthalle. Das Jubiläum wird ab April 2017 für ein Jahr mit vier Ausstellungen gefeiert, die die Geschichte des Hauses am Grabbeplatz darstellen sollen. Den Auftakt macht die Schau "Wirtschaftswerte - Museumswerte" (8. April bis 18. Juni), in der nach dem Wert von Kunst gefragt werden soll.

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen (K 20) hat unter anderem die Ausstellung "Otto Dix - Der böse Blick" (11. Februar - 14. Mai) im Programm. Der Maler lebte von 1922 bis 1925 in Düsseldorf und war Mitglied der Künstlergruppe "Das Junge Rheinland". Er entwickelte sich in den Jahren am Rhein vom Dadaisten zum Porträtisten. Mit über 200 Werken stellt das K 20 nun erstmals umfassend diese Schaffensperiode aus.

FOTO: Cadman

2017 ist außerdem das Jahr der Reformation. Aus diesem Anlass richtet das Goethe-Museum vom 12. März bis 14. Mai eine Ausstellung zu Luther und Goethe aus: "Bibel, Sprache, Wahrhaftigkeit." Das Museum Kunstpalast widmet dem berühmten Wittenberger Maler Lucas Cranach dem Älteren eine Schau mit rund 200 Werken (8. April bis 30. Juli). Darin wird der bedeutendste Maler der Deutschen Renaissance und Freund Martin Luthers präsentiert. Vom 19. Februar bis 12. März findet dort zudem "Die Große"-Kunstausstellung statt.

Förderpreisträger Matthias Wollgast wird im kommenden Jahr mit seiner Arbeit im Hetjens-Keramikmuseum unter dem Titel "The Age of Neptune" gastieren (11. März bis 18. Juni). Im Heinrich-Heine-Institut dreht sich 2017 alles um Beziehungen von schreibenden Paaren. Unter dem Titel "Dichterpaare" geht es etwa um Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre sowie Ingeborg Bachmann und Max Frisch.

Eine Zeitreise durch die Kunst erleben Besucher in der Akademie-Galerie bei der Ausstellung "Künstlerporträts Düsseldorf 1500 bis heute" (8. April bis 25. Juni). Das Schloss Benrath veranstaltet vom 24. September bis 14. Januar 2018 in Kooperation mit der Liebermannvilla am Berliner Wannsee eine Ausstellung mit dem Titel "Neue Gärten. Gartenkunst zwischen Jugendstil und Moderne".

Die Diskussion um städtische Gelder für Kultur ist Teil der Schau "Der Kampf ums Düsseldorfer Schauspielhaus. Wie eine Architekturikone entstand" im Theatermuseum (26. Januar bis 4. Juni). Darin wird die Entstehungsgeschichte des Hauses dokumentiert.

Quelle: RP