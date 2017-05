später lesen Düsseldorf Rupert Pfabs Galerie zieht nach Flingern 2017-05-03T18:56+0200 2017-05-04T00:00+0200

Zeit für einen Wechsel: Vor sieben Jahren hat sich Rupert Pfab mit seiner gleichnamigen Galerie in dem Galerienhaus an der Poststraße 3 niedergelassen. Nun zieht es ihn nach Flingern. "An der Ackerstraße in den ehemaligen Räumen einer Wäscherei haben wir doppelt so viel Platz, die Galerie ist ebenerdig zugänglich und sie bietet unseren Künstlern neue Möglichkeiten", sagt Pfab. Er ist zudem davon überzeugt, dass durch die Sammlung Philara an der Birkenstraße Flingern an Bedeutung für die zeitgenössische Kunst gewinnen wird und sich weitere Galerien dort ansiedeln. Die Eröffnungsausstellung bei Pfab Anfang September wird Bogomir Ecker bespielen.