Bauarbeiten in Düsseldorf

Die große Sanierung des Schauspielhauses kostet mehr Geld als bislang geplant. Die Verantwortlichen kalkulieren aktuell mit 19 Millionen Euro, das sind vier Millionen Euro mehr als in bisherigen Schätzungen. Weitere Kostensteigerungen sind nicht ausgeschlossen.

Das räumen auch die städtischen Planer ein: Die Sanierung von Dach und Fassade des denkmalgeschützten Baus am Gustaf-Gründgens-Platz gilt als riskant. Darüber war auch der Stadtrat informiert worden, als er seine Zustimmung zu den Arbeiten gab.

In einem ersten Schritt sind Teile der markanten weißen Blechfassade demontiert worden. Das war nötig, um den Zustand der unteren Schichten analysieren zu können. Dabei hat sich nach Informationen unserer Redaktion gezeigt, dass unter anderem auch Abdichtungen erneuert werden sollen. Das schlägt mit etwas mehr als zwei Millionen Euro zusätzlich zu Buche.

Zudem sollen erst jetzt die Zusatzkosten für den Abriss des Kassenhäuschens eingepreist worden sein. Denn dies soll erst möglich gewesen sein, als die Genehmigung der Denkmalschützer vorlag.

An anderen Stellen sollen erwartete Kosten kleiner geworden sein, so ergibt sich die neue Gesamtsumme. Kulturdezernent Hans-Georg Lohe war am Sonntag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Rat hat entschieden, das Gebäude trotz der Risiken zu sanieren. Eine eigens eingerichtete Kommission wird über die Fortschritte informiert.

