Sönke Wortmann inszeniert Komödie in Düsseldorf

Uraufführung am 4. Februar

Der 57- Jährige Regisseur Sönke Wortmann wird Anfang Februar das Stück "Willkommen" von Lutz Hübner und Sarah Nemitz inszenieren.

Das Stück erzählt, wie die Ankündigung eines WG-Bewohners, sein Zimmer zeitweise an Flüchtlinge zu vermieten, die Wohngemeinschaft aufmischt. Am 4. Februar wird die Komödie auf der Kleinen Bühne in der Ersatzspielstätte Central uraufgeführt. Das Schauspielhaus ist derzeit wegen Sanierung geschlossen.

Hübner und Nemitz, zwei der meistgespielten zeitgenössischen Theaterautoren, zeigen in ihren Stücken oft die großen Themen der Zeit im Alltäglichen. Im aktuellen Düsseldorfer Stück "holen sie die Diskussion über den gesellschaftlichen Wandel ins Wohnzimmer der bürgerlichen Mitte", heißt es in der Ankündigung des Schauspielhauses.

Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Regisseur Wortmann ist zwar vor allem für Filme wie "Der bewegte Mann" oder "Das Wunder von Bern" bekannt. Er tritt jedoch gelegentlich auch als Theaterregisseur in Erscheinung. So inszenierte er 2012 bereits Hübners Schulkomödie "Frau Müller muss weg" im Grips Theater Berlin. Später verfilmte Wortmann das Stück über einen Elternabend.

(maxk/lnw)