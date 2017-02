später lesen Düsseldorf Tope Folarin liest aus "Miracle" in Zentralbibliothek Teilen

In "Miracle" erlebt eine amerikanische Gemeinde nigerianischstämmiger Christen den Auftritt eines wunderheilenden Propheten. Der junge Erzähler der Geschichte wird ausgewählt, um im Beisein der Gemeinde von seiner Kurzsichtigkeit geheilt zu werden. Der Autor Tope Folarin, 1981 in Utah geboren, erhielt für diese Kurzgeschichte 2013 als erster nicht in Afrika geborener Autor den "Caine Prize for African Writing". Er liest am Freitag, 17. Februar, 18 Uhr in der Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1. Die Lesung ist Teil des Programms "Übers Übersetzen", das in Kooperation mit Studenten der Heine-Uni stattfindet.