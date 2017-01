Seit Montagvormittag sind die Tickets für das Konzert von "Kraftwerk" zum Start der "Tour de France" in Düsseldorf erhältlich. Wer eine Eintrittskarte haben will, musste sich bereits kurz nach Verkaufsstart in eine Warteschlange einreihen.

Ab 11 Uhr waren die Karten, die 50 Euro kosten, für den Auftritt der legendären Düsseldorfer Musiker erhältlich. Bereits um 11.30 Uhr gab es auf der Seite kraftwerk.tickets.de eine Warteschleife für Käufer. "Kraftwerk" spielen am 1. Juli zum Start der "Tour de France" eines ihrer berühmten 3D-Konzerte am Ehrenhof in Düsseldorf. Um 17 Uhr ist Einlass, das Konzert startet um 19.30 Uhr.

Sie wollen neben den bekanntesten Kompositionen aus ihrem Gesamtwerk auch das komplette Album "Tour de France" aufführen. Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert und Falk Grieffenhagen sind selbst große Radsport-Enthusiasten. Das Album war 2003 zum 100-jährigen Bestehen der Tour entstanden. Auf besonderen Wunsch von Kraftwerk wird die Band "Air" den Abend eröffnen, heißt es in der Ankündigung.

Wegen des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens gelten die Konzertkarten am 1. Juli auch als Fahrkarten für den gesamten VRR-Geltungsbereich, in den Stadt-Bahnen und Nahverkehrszügen der Bahn in der zweiten Klasse, so der Veranstalter.

