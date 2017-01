Benefiz für Deutsche Aids-Stiftung: Viele Stars bei der Operngala

Zehn international renommierte Künstler - darunter wie die sibirische Mezzosopranistin Maria Kateva - singen am 18. März für die Deutsche Aids-Stiftung. Von Dagmar Haas-Pilwat

Eine der derzeit am meisten gefeierten Nachwuchskünstlerinnen in der Opernwelt - die junge Mezzosopranistin Maria Kataeva aus Sibirien - engagiert sich zum ersten Mal bei einem Benefiz-Abend. Die 29-Jährige, die kürzlich den hoch dotierten Gesangswettbewerb "Die Meistersinger in Nürnberg" gewonnen hat, ist eine von zehn internationalen Sängerinnen und Sängern, die in der Deutschen Oper bei der 8. Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung ohne Gage für einen guten Zweck von Liebe und Träumen singen werden. "Ich freue mich auf fantastische Stimmen, wunderbare Musik und werde mit ganzem Herzen die Charity-Veranstaltung gestalten", sagt die Sängerin.

Begleitet werden die Stimm-Künstler, die einen hochkarätigen Musikgenuss voller Gefühle und Gänsehaut-Erlebnisse garantieren, von den Düsseldorfer Symphonikern unter Leitung des französischen Gastdirigenten Philippe Auguin. Holger Wemhoff, Chefmoderator von "Klassik Radio", führt durch das Programm mit berühmten Opernarien und Evergreens bekannter Operetten und Musicals.

Mit einem "Feuerwerk an Koloraturen" darf man bei der kanadischen Sopranistin Jane Archibald rechnen, die nach Stationen an der San Francisco Opera sowie als Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper heute an vielen großen Opernhäusern gastiert. Als Idealbesetzung für die großen Herzensbrecher-Partien der italienischen Oper gilt der sardische Tenor Francesco Demuro, der von der New Yorker Met über die Opernhäuser in Paris, London, Wien und Mailand sein Publikum begeistert.

Die Kanadierin Michèle Losier wird für ihren "reichen Mezzo", ihre "meisterhafte Musikalität" und "außergewöhnliche Bühnenpräsenz" gefeiert. Aus einem kleinen Dorf in Moldawien schaffte es die Sopranistin Valentina Nafornita nach dem Gewinn des renommierten BBC Cardiff Singer of the World-Wettbewerbs 2011 ins Ensemble der Wiener Staatsoper. In den großen tragischen Baritonpartien der russischen Oper und im italienischen Repertoire fühlt sich Boris Pinkhasovich zu Hause, der in seiner Heimatstadt St. Petersburg engagiert ist.

Der junge Österreicher Martin Piskorski ließ im September an der Mailänder Scala als Tamino in Mozarts "Zauberflöte" aufhorchen: Mit seiner perfekten Gesangstechnik, Eleganz und packenden szenischen Präsenz steht der Tenor am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere. Mit dem Bass Giacomo Prestia bereichert ein vor allem im italienischen Repertoire äußerst erfahrener Sänger das Programm. Im italienischen Fach ist auch der russische Tenor Sergey Romanovsky zu Hause. Für Aufsehen sorgt ebenso die junge südafrikanische Sopranistin Golda Schultz, die schon bei den Salzburger Festspielen und an der Bayerischen Staatsoper feierte.

Da alle beteiligten Solisten auf ihre Gage verzichten, kann die Aids-Stiftung auch 2017 mit dem gesamten Erlös HIV-infizierten Menschen in Notsituationen helfen. Der wichtigste Kooperationspartner der Deutschen AIDS-Stiftung bei der Versorgung von Menschen mit HIV/Aids in Düsseldorf ist die Aidshilfe Düsseldorf e. V.. Ein Teil der Erlöse fließt auch im nächsten Jahr ins südliche Afrika, die weltweit am stärksten von HIV/Aids betroffene Region: In Mosambik werden mit Hilfe der Aids-Stiftung infizierte Schwangere betreut, damit sie das Virus nicht auf ihr Baby übertragen. Dadurch kommen 98 von 100 Kindern gesund zur Welt.

