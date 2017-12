später lesen Düsseldorf Was für ein Wintermärchen mit Thomas Quasthoff und Katharina Thalbach 2017-12-22T16:52+0100 2017-12-23T00:00+0100

"Es blaut die Nacht" - wer kennt ihn nicht, den Anfang des verheißungsvollen Adventsgedichts von Loriot. Ja, auch dieses wurde jetzt in der Tonhalle in voller Länge rezitiert. Und es kamen alle Details zur Sprache, wie die Förstersfrau ihren Gatten über Kimm' und Korn am Nikolausabend erlegte. Thomas Quasthoff hatte diese Aufgabe übernommen und gab Loriots lakonischen Ton trefflich wieder. Von Norbert Laufer