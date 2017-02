Düsseldorf: Kunst, Musik und Film: Vier Kulturtipps für die Stadtteile

Für Cineasten Welche Zustände im US-Finanzwesen führten an der Wall Street und dann weltweit zur Finanzkrise? Das erzählt der spannende Film "The Big Short", der heute Abend im Kellerkino der Filmwerkstatt Flingern zu sehen ist. Beginn ist um 20 Uhr an der Birkenstraße 47.

Für Kunstfreunde In der Stadtteilbücherei Gerresheim an der Heyestraße 4 zeigt der "Fotoclub 72" eine Fotoausstellung mit dem Titel "Faszination Holz". Die Bilder rückten die Vielfalt und die Faszination von Holz in der Natur und als Werkstoff in den Vordergrund. Interessierte haben bis zum 7. März die Zeit, sich die Ausstellung anzusehen.

In der Galerie plan.d. an der Dorootheenstraße 59 in Flingern ist zurzeit die Ausstellung "Prisé Broken" mit Werken der Künstler Michel Gombart und Patrice Roger zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Für Musikhörer Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Charles Callahan, Denis Bedard und Felix Mendelssohn-Bartholdy stehen bei einer musikalischen Vesper in der Markuskirche auf dem Programm. Die Orgel spielt Jens-Peter Enk, ehemaliger Kantor der Christuskirche Düsseldorf. Die Markuskirche befindet sich am Sandträgerweg 101. Beginn ist am Samstag, 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (lod)

