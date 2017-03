Rekordversuch in Düsseldorf: "Längste Tischtennis-Theke" bald in der Altstadt?

Die Altstadt wird bekanntermaßen gerne als die längste Theke der Welt bezeichnet. Jetzt soll sie auch als Sportstätte ins Guiness-Buch: Aus 300 Biertischen soll die "Längste Tischtennis-Theke der Welt" entstehen. Von Christopher Trinks

Zu diesem Zweck wird Borussia Düsseldorf die Biertische mit Tischtennisnetzen ausstatten. Daraus soll dann eine Kette aus improvisierten Tischtennisplatten über die Flinger und Hunsrückenstraße zurück zum Marktplatz gebildet werden.

Am Samstag, 27. Mai, können dann um 11.30 Uhr mehr als 1000 Teilnehmer für den Weltrekord gegeneinander spielen. Anschließend stehen die Tische für ein Jedermann-Turnier an Burg- und Marktplatz bereit.

FOTO: Christopher Trinks

Oberbürgermeister Thomas Geisel spielte gestern bereits ein paar Runden vor dem Rathaus. Zwar hatte der Amateur gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Kristian Karlsson kaum eine Chance - das Ergebnis blieb bei der Vorstellung aber sowieso nebensächlich. "Das ist ja das Schöne am Tischtennis: Es ist ein sehr integrativer Sport für Jedermann, bei dem Alter, Behinderung oder Vorkenntnisse nicht wichtig sind. Man kann direkt spielen", sagte Geisel. Aus diesem Grund möchte die Borussia vor der nahenden Tischtennis-WM Ende Mai in Düsseldorf ein bisschen Werbung für den Sport betreiben.

Dass die Altstadt dafür zum Austragungsort eines Sportevents wird, hat einen Hintergrund: "Eine Kneipentheke steht ja auch für Kommunikation mit den Sitznachbarn. Die längste Theke der Welt schien uns also passend, die Menschen mit dem Thema Tischtennis und der WM in Kontakt zu bringen", sagte Geisel. Zudem wird unter dem Motto "Eine Stadt spielt Tischtennis" das Tischtennismobil unterwegs sein. Unter anderem in den Schadow Arkaden (9. Mai), auf dem Rheinturm (29. April) und an weiteren Standorten können Bürger dann für den Aktionstag trainieren.

