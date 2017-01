Der Prozess gegen den Salafisten Sven Lau vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ging es am Dienstag mit der Aussage eines Terrorismus-Experten weiter. Dieser soll klären, ob der Mönchengladbacher Prediger den IS direkt oder indirekt unterstützt hat.

Der Lau-Prozess schleppt sich seit Monaten hin: Im neuen Jahr begann das Gericht damit, einen Terrorismus-Experten zu befragen. Der Berliner Islamwissenschaftler Guido Steinberg (48), der unter anderem die Bundesregierung und Nachrichtendienste beraten hat, sollte erläutern, ob Sven Lau den IS unterstützt hat.

Es ging dabei um Details aus der Anklage, die am Ende wichtig für eine mögliche Verurteilung sein könnten. Dem Salafistenprediger Sven Lau (38) wird vorgeworfen, die terroristische Organisation Jamwa in Syrien unterstützt zu haben – hauptsächlich durch Geld und Anwerbung von potentiellen Kämpfern. Jamwa – das bedeutet die "Armee der Auswanderer und Unterstützer". Steinberg sollte dem Gericht Auskunft darüber geben, wie nahe Jamwa im Verlaufe des Jahres 2013 dem IS gestanden hat. Die Vorwürfe aus der Anklage gegen Lau beziehen sich mehrheitlich auf das Jahr 2013.

Strittig war bislang, ob und wann Jamwa sich dem IS angeschlossen hat. Steinberg bleibt bei diesem Punkt in seinem Gutachten vage. Fest steht, nach seiner Aussage, dass sich Jamwa spätestens im November 2013 dem IS angeschlossen hat. Dem voraus sei ein Richtungskampf unter den Kommandanten gegangen. Als Folge leistete ein Teil der Jamwa irgendwann zwischen Mai und November 2013 einen Treueeid auf den Anführer des IS. Ein kleiner Teil der Gruppe ging später hingegen in der Nusra-Front auf.

Jamwa ist ursprünglich eine dschihadistische Kampfgruppe, die hauptsächlich aus kaukasischen Kämpfern (überwiegend Tschetschenen) und einigen weiteren ausländischen Kämpfern bestand, unter ihnen Deutsche, Österreicher, Franzosen und Türken. Tschetschenen kämpfen laut Steinberg nachweislich seit 2012 in Syrien.

Im Kaukasus kämpfen islamistische Rebellen seit dem Zerfall der Sowjetunion gegen die russische Regierung. Jamwa geht auf diese islamistischen Gruppen zurück und kämpfte in Syrien mit dem Ziel, das Assad-Regime zu stürzen und einen islamischen Staat in Syrien zu etablieren.

Für das Gericht wiegt eine mögliche Unterstützung des IS durch Lau schwer. Der Vorsitzende Richter Frank Schreiber hatte zu Beginn des Prozesses den Hinweis erteilt, dass auch eine Verurteilung als Terrorist und nicht nur als Unterstützer in Frage kommt.

