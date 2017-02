Ausbau des Düsseldorfer Airport: Leere Stuhlreihen bei Flughafen-Anhörung

41.000 Bürger hatten sich an Unterschriftenlisten gegen die höheren Kapazitäten am Flughafen Düsseldorf beteiligt oder sogar eigene Briefe geschrieben. Doch der von vielen erwartete große Andrang zu der Anhörung ist ausgeblieben. Von Reinhard Kowalewsky

Nur rund 200 Bürger waren am Montag zu der Veranstaltung in der riesigen Messehalle 1 gekommen. In vier Stuhlreihen mit Tischen und Mikrophonen nahmen auch etwa 70 Vertreter von Bürgerinitiativen und betroffenen Kommunen Platz, die den Antrag kritisieren. Auf der rund 40 Zentimeter hohen Bühne saßen ihnen etwa 20 Manager und Experten des Airports gegenüber, die befragt werden sollten. Eigentlich hatten alle Beteiligten mit einem großen Zulauf bei dem Streitthema gerechnet. Es geht um die Pläne zum Ausbau des Düsseldorfer Airports.

Christoph Lange, Sprecher der Bürgerinitiativen gegen Fluglärm, erklärte in seinem Redebeitrag, eine Einigung der Initiativen und Unternehmen sei zumindest teilweise möglich. So halte er es für sinnvoll, wenn der Airport die beantragte höhere Flexiblität beim Rauf- und Runterfahren seiner Kapazitäten erhalte, damit er Verspätungen besser abbauen könne. Dass der Airport insgesamt die Zahl der Flüge erhöhen dürfe, lehne er ab.

Auch Werner Kindsmüller, der die Initiative "Kaarster gegen Fluglärm" vertritt, wetterte gegen die Ausbaupläne: Der größte Teil des prognostizierten Wachstums werde entstehen, weil Verkehr von kleineren Flughäfen wie Weeze oder Paderborn weggelockt würde. NRW solle also vielmehr die Regionalflughäfen stärken und den Ausbau in Düsseldorf ablehnen. Dafür gab es Beifall.