Düsseldorf: Liebesschlösser jetzt am Rheinufer

Bunte Liebesschlösser sind derzeit in wachsender Zahl am Rheinufer zu finden - immerhin, es ist Frühling.

Die romantische Tradition ist hier freilich noch vergleichsweise milde ausgeprägt - an der Hohenzollernbrücke in Köln wurden derartige Schlösser gleich tonnenweise (!) aufgehängt, so dass vom eigentlichen Geländer kaum noch etwas zu sehen war. Auch an anderen Stellen in Düsseldorf haben Pärchen schon versucht, ihre Gefühle in Form gravierter Schlösser zu dokumentieren. Am Zaun am Rheinufer etwa, wo die Stadt einschritt, da sonst die Stahlseile dort durchhängen könnten.

Auch an der goldenen Brücke im Hofgarten hingen schon Liebesbeweise, wurden aber ebenfalls entfernt. Bleibt zu hoffen, dass die Schlösser am Rhein den ersten Frühling überdauern. Und vielleicht weitere.

Quelle: RP