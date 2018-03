später lesen Düsseldorf Luftreinhalteplan wird erneut verschoben 2018-03-13T20:31+0100 2018-03-14T00:00+0100

Der Luftreinhalteplan, der Fahrverbote für Diesel-Autos in Düsseldorf beinhalten könnte, kommt noch später. Wie die Bezirksregierung gestern mitteilte, will sie zunächst die schriftliche Begründung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig abwarten. Das hatte in einem Grundsatzurteil entschieden, dass Fahrverbote zulässig sind. Eigentlich sollte der Plan, der wegen des Gerichtsverfahrens bereits um Monate verschoben worden war, zum 1. Juli vorliegen. Einen neuen Termin nannte die Behörde auf Rückfrage nicht.