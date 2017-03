Der 80-Jährige, der am Freitagvormittag in der Nähe eines Parkplatzes an der Kalkumer Schlossallee mit einer Machete verletzt worden ist, hat den Angreifer nicht erkannt und kann ihn auch nicht beschreiben. Von Stefani Geilhausen

Der Senior, der bei der Attacke schwere Schnittverletzungen erlitten hatte, sei befragt worden, habe zu den laufenden Ermittlungen nichts beitragen können, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Mann war am Freitag gegen 11.20 Uhr im Kalkumer Forst unterwegs gewesen. An der Kalkumer Schloßallee/An der Reith in der Nähe eines Parkplatzes hatte ein weiterer Mann ihn mit einem noch nicht identifizierten Gegenstand angegriffen worden.

Berichte, nach denen die Tatwaffe eine Machete gewesen sei, bestätigte die Polizei nicht. Auch einen Zusammenhang zum Amoklauf am Hauptbahnhof am Donnerstagabend dementierte die Polizei.

Art des Angriffsort erschwert die Ermittlungen

Der Parkplatz dort im Bereich Kalkumer Schlossallee und "An der Reith" ist in der Homosexuellenszene ein beliebter Treffpunkt. Nahezu anonym werden vor allem im Internet Verabredungen für schnellen Sex auf dem Waldparkplatz getroffen. Das könnte die Ermittlungen der Polizei erschweren, denn mögliche Zeugen dürften in der diskreten Szene nicht leicht zu finden sein.

Nach dem Angreifer mit der Machete war am Freitag – wenige Stunden, nachdem ein offenbar psychisch Kranker mit einer Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof neun Menschen teils schwer verletzt hatte – mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht worden, auch Hubschrauber waren im Einsatz. Der Unbekannte blieb jedoch unauffindbar. Die Suche wurde ergebnislos abgebrochen. Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110 zu wählen.