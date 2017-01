Düsseldorf: Märchenwochen starten in Garath

Mit "Peter und der Wolf" begann das bunte Programm, das bis 2. Februar in 17 Einrichtungen zu sehen sein wird.

Unter dem Motto "Es war einmal, es wird einst sein..." haben am Samstag die Märchenwochen in der Jugendfreizeitstätte an der Fritz-Erler-Straße in Garath begonnen. In zwei Vorstellungen am Nachmittag wurden dort die Kinder von Künstlerin Petra Schuff durch eine Inszenierung von Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" geleitet.

Die Geschichte des kleinen Peter, der von seinem Großvater zwar mehrfach gewarnt wird, den Garten zu verlassen, es aber einfach nicht lassen kann und dort auf den großen, bösen Wolf trifft, konnte aber auch Eltern begeistern. Die Kinder saßen vorne, während der Großteil der Erwachsenen weiter hinten Platz nahm, als Petra Schuff damit begann, die einzelnen Figuren und ihre jeweiligen Musik vorzustellen. Für jede stellte sie ein typisches Instrument vor - wenn auch unter Zuhilfenahme ungewöhnlicher "Ersatz-Instrumenten". So wurde ein Besenstiel schnell zur Flöte und eine kleine Gitarre zur Geige, was die kleinen Gäste umso aufmerksamer werden ließ: "Das ist doch keine Flöte", hörte man da schnell die ein oder andere Stimme. Die eigentliche Musik kam übrigens vom Band.

Geschickt und mit viel Humor überbrückte die Künstlerin auch die spannenden und teils gruseligen Stellen der Geschichte - etwa den Moment, in dem die kleine Ente vom Wolf gefressen wird. Denn das Tierchen sei glücklicherweise in einem Stück verschlungen worden - und konnte am Ende des Stücks glücklicherweise wieder herausgezogen und gerettet werden. Der Wolf, den Peter geschickt fesseln konnte, wurde am Ende nicht vom Jäger erschossen, sondern bekam kurzerhand ein neues Zuhause im Zoo. Hinterher gab es dann, gesponsert durch die Kinderstiftung Lesen bildet, eine Ausgabe von "Peter und der Wolf" für alle anwesenden Kinder, damit sie die Geschichte noch einmal nachlesen konnten. Zum fünften Mal veranstaltet das Jugendamt die Düsseldorfer Märchenwochen. Noch bis zum 3. Februar werden professionelle Märchenerzählerinnen und -erzähler in 17 verschiedenen städtischen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in fantasievolle und geheimnisvolle Märchen und Fabeln einladen. Das Programm besteht dabei aus altbekannten Klassikern, aber ebenfalls aus asiatischen und afrikanischen Märchen. Bei allen Veranstaltungen wird um vorherige Anmeldung gebeten. Informationen gibt es auf der Homepage des Jugendamtes unter www.duesseldorf.de/jugendamt.

(stt)