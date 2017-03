Serie So Wohnt Düsseldorf: Maisonette in einer alten Mansarde

Über den Dächern von Pempelfort wurde aus einem tristen Speicher eine Wohnung mit Dachterrasse und Fernblick. Und etlichen originellen Details. Von Ute Rasch

Das ist ja der Hammer! Betritt man die Wohnung von Lilian Listmann, stolpert der Blick über eine ungewöhnliche Garderobe. Ein rohes Schalungsbrett vom Rohbau hängt da an der Wand, darin stecken Werkzeuge mit neuer Funktion. Hammer, Zange und Kelle recken sich keck in den Raum und werden als Aufhänger genutzt. "Hab ich auf einer Baustelle zusammengebastelt", meint die Bewohnerin, eine junge Architektin, die ihre Profession gelegentlich auch im Mobiliar erkennen lässt.

Pempelfort von oben: Früher war im sechsten Stock dieses Hauses an der Moltkestraße ein alter Speicher - muffig, dunkel, trist. Dann sollte das undichte Dach neu gedämmt werden und der Besitzer des Hauses überlegte, bei dieser Gelegenheit gleich auch das komplette Dachgeschoss zu sanieren. Die Architektin Carola Schober-Listmann, Spezialistin für Ausbauten der höheren Art und gleichzeitig Mutter der heutigen Bewohnerin, erkannte sofort das Potenzial der alten Mansarde. "Mir war klar, dass sich daraus eine zauberhafte Maisonette-Wohnung machen ließe."

Die ist vor allem ein Raumwunder von 65 Quadratmetern. Nach dem Prinzip: viel Licht, wenig Wände, kaum Türen. Hat man seinen Mantel am Hammer aufgehängt, ist man schon mittendrin in dieser Wohnung: Diele, Wohnzimmer, Küche sind ein großer Raum, die einzige Tür führt ins Bad mit schwarz-glänzendem Marmorboden. Auch der große Esstisch ist schwarz, die Platte wurde von Lilian Listmann mit Tafelfarbe angepinselt, für Gäste malt sie gern mit Kreide Sets oder die Menüfolge auf die Fläche. "Er war viel zu voluminös fürs schmale Treppenhaus und musste mit einem Kran hoch gehievt werden." Drumherum bringen Designer-Stühle - jeder in einem anderen Ton - Farbe in den Raum.

Vor einem weißen Sofa lassen sich Gläser auf zwei flachen Tischen absetzen: Sie sind aus runden Baumscheiben, noch mit allen Maserungen, eigentlich sollten sie im Kamin landen. Lilian Listmann fand sie dafür viel zu schade, schraubte Rollen unter die Baumscheiben und freut sich über ungewöhnliche Abstellflächen. Von ihrem Balkon aus überblickt sie den Stadtteil und sitzt dort gern an warmen Sommerabenden ("hier bläst immer ein frischer Wind") an einem Tisch, der seine Vergangenheit auch auf einer Baustelle verbracht hat: als Kabelrolle. Eigentlich würde sie diesen Balkon gar nicht brauchen, hätte nicht die Feuerwehr darauf bestanden, wegen des engen Treppenhauses einen zweiten Rettungsweg von außen zu haben.

Denn der Clou der Wohnung wartet eine Treppe höher: Eine große Dachterrasse mit imposanten Oleanderbüschen und Fernsicht bis zum Rheinturm. Dieser luftige Ort, von zwei Schrägdächern begrenzt, war so eine Idee der Architektin Carola Schober-Listmann. Ihre Pläne entstanden in Gemeinschaftsarbeit mit einem Kollegen, denn vor allem die Statik zu berechnen, war nicht ganz einfach. In diesem oberen Geschoss mit dem Schlafzimmer wird die Wohnung eine ziemlich schräge Sache, kaum eine Wand verläuft hier gerade. Das wird unter dem Giebel auf die Spitze getrieben: weiß gestrichene Holzbalken treffen sich in einer Höhe, die ihre Bewohnerin noch soeben aufrecht stehen lässt. In der Fläche dazwischen wurde die Wand aufgebrochen zu einem großen dreieckigen Fenster, davor ein Sessel - für Lesestunden mit Weitblick.

In nur fünf Monaten war die alte Mansarde verwandelt, das funktionierte auch deshalb so zügig, "weil das Bauamt uns so wohlwollend unterstützt hat", meint die Architektin. Der Bauantrag sei ruckzuck genehmigt worden, das sei bei Dachausbauten nicht selbstverständlich. "Das muss man doch mal lobend erwähnen", sagt Carola Schober-Listmann. Ist hiermit geschehen.

Quelle: RP