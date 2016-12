Serie Arbeitsmarkt Düsseldorf: "Man lernt, bescheidener zu werden"

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Schon als Kind hat Jürgen Nagel beim Einkauf beeindruckt die Waren in den Supermarktregalen betrachtet. Nicht, weil er sie alle haben wollte. Er war fasziniert davon, wie die unzähligen Artikel Tag für Tag dorthin gelangten, wie sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankamen. "Ich stellte mir vor, was es für eine Leistung im Hintergrund sein musste, alles durchdacht zu bestellen, zu lagern und zu transportieren", sagt der heute 59-Jährige. An dieser logistischen Leistung wollte er teilhaben. Nagels Traumberuf: Speditionskaufmann.

Und lange Zeit sah es gut für ihn aus. Gleich nach seinem Abschluss an der höheren Handelsschule bekam der Düsseldorfer die Festanstellung bei einen Logistikdienstleister im Bereich der Binnenschifffahrt, 1982 wechselte er zu einer Container-Reederei, die weltweit operiert. Nagel organisierte und überwachte Warentransporte zwischen den Kontinenten. Ein anspruchsvoller und verantwortungsvoller Beruf. Doch Nagel hat immer gerne gearbeitet.

2009 war damit Schluss. Durch Umstrukturierungen in der Reederei verlor der Düsseldorfer seinen Job. Er war sehr enttäuscht, aber nicht entmutigt. Sofort begann er, Bewerbungen zu schreiben. Ohne Erfolg. "Das Wissen zählte nicht, nur das Alter", sagt Nagel. Der Düsseldorfer hat 35 Jahre in der Branche gearbeitet, war bei seiner Freistellung aber bereits 52 Jahre alt. "Liegt eine Bewerbung von einem mehr als 50-Jährigen und dann eine von einem 35-Jährigen mit der gleichen Qualifikation auf dem Tisch, kann man sich ausmalen, wer die Stelle bekommt", verdeutlicht Nagel. "Ich kann das sogar verstehen, mir nützt das aber nichts." Rund 200 Bewerbungen hat er in sieben Jahren geschrieben. Zu Vorstellungsgesprächen wurde er kaum eingeladen. "Ich war ja schon froh, wenn ich eine Absage bekommen habe", sagt Nagel. Von den meisten Unternehmen kam gar keine Rückmeldung.

Nach einem Jahr der vergeblichen Arbeitssuche galt der Speditionskaufmann als sogenannter Langzeitarbeitsloser. Nach drei Jahren bekam Nagel nur noch das Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Der Regelsatz für eine alleinstehende Person beträgt dabei 404 Euro im Monat. Was Nagel früher verdiente, möchte er nicht genau sagen. Nur soviel: "Auf meinen Abrechnungen hatte ich immer einen Nettobetrag mit 'ner zwei vorne stehen."

Er musste sich einschränken, zog aus seiner 70-Quadratmeter-Wohnung in eine halb so große. Auch für seine Hobbys wie Konzerte und Festivals war nicht immer genug Geld da. Trotzdem betont Nagel, er komme zurecht. "Man findet sich mit der Situation eben ab und wird bescheidener", sagt er. Vielleicht würde er anders denken, wenn er eine Familie zu versorgen hätte, meint Nagel. "So war ich aber immer nur für mich selbst verantwortlich."

Unterstützung bekommt Nagel aus seinem Freundeskreis. Eine Clique von Polizisten, Versicherungskaufleuten und Handwerkern, die schon seit Jugendfußball-Zeiten besteht. Vermeintlich kluge Ratschläge oder gar Vorwürfe gab es da nie. "Von meinen Freunden hat mich nie jemand als faul oder unzuverlässig betitelt", sagt Nagel. "Früher war ich derjenige, der gut Geld verdiente und Freunden in Not mal ausgeholfen hat." Entsprechend kaufen die Kumpels ihm heute gelegentlich eine Eintrittskarte, damit er mit zum Konzert kommen kann. Durch die Woche hingegen muss Nagel die Tage alleine verbringen, da seine Freunde bei der Arbeit sind. Lange schlafen und den ganzen Tag fernsehen kommt für ihn nicht infrage. Nagel steht jeden Morgen um 7 Uhr auf, geht spazieren und liest viel. Worauf er sich freut, wenn er wieder einen Job hat? "Einfach mal wieder spontan in ein Restaurant gehen oder sich etwas gönnen, ohne ins Portemonnaie schauen zu müssen."

Die Aussicht darauf ist derzeit gar nicht schlecht: Erst vergangene Woche hat Nagel eine dreimonatige Weiterbildung zur Sicherheitsfachkraft für den Objekt-, Wert- und Personenschutz bei der Firma Tactical Consulting International beendet. Vermittelt hat die Fortbildung Jobcoach Ulrike Feldhaus, die Nagel in dem Projekt "Durchstarten" des Jobcenters betreut hat. Dabei unterstützen die Coaches die Teilnehmer zwölf bis 14 Stunden die Woche bei der Optimierung von Bewerbungsunterlagen, Vorbereitung auf Assessment-Center und mehr. Feldhaus: "Herr Nagel ist ein Beispiel dafür, dass man mit Motivation und Engagement auch nach langer Zeit der Arbeitssuche erfolgreich durchstarten kann." Auch Konstantinos Stamoulis, der Geschäftsführer von Tactical Consulting International, ist zufrieden: "In allen Ausbildungsabschnitten zeigt Herr Nagel gute Leistungen", sagt er.

Quelle: RP