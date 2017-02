Fahndung nach Räuber in Düsseldorf: Mann drischt mit Axt auf Spielautomaten ein

Fahndung nach Räuber in Düsseldorf

In der Düsseldorfer Innenstadt läuft die Fahndung nach einem Mann, der am Freitagmorgen einen Raub auf eine Spielhalle im Stadtteil Friedrichstadt verübt hat. Er hatte mit einer Axt gedroht.

Der Mann war der einzige Kunde in der Spielhölle an der Scheurenstraße. Nach Aussagen des Angestellten stand der Täter plötzlich auf, zückte eine Axt und bedrohte ihn. Er forderte Geld und drosch dann mit der Axt auf einige Spielautomaten ein und zerstörte sie. Der Täter raffte einiges an Münzgeld zusammen und flüchtete. Aktuell läuft die Fahndung.