Düsseldorf Mann überfällt Tankstelle in Wersten 2017-07-03T19:02+0200 2017-07-04T00:00+0200

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Montagmorgen eine Tankstelle an der Kölner Landstraße am Werstener Kreuz überfallen hat. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro und konnte fliehen.