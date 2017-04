Düsseldorf: Mann verkaufte Wodka an 13-Jährige - 1600 Euro Strafe

Mann verkaufte Wodka an 13-Jährige - 1600 Euro Strafe

1600 Euro Strafe kostet einen Kioskbesitzer (53) aus Eller jetzt der illegale Verkauf von Wodka an eine 13-jährige Schülerin. Das ist das Ergebnis einer Verhandlung beim Amtsgericht.

An einem Januarabend 2016 war das Mädchen in diesem Büdchen ohne jede Nachfrage oder einen Altersnachweis bedient worden, hatte problemlos eine Wodka-Flasche kaufen können. Ein 14-jähriger Mitschüler erlitt kurz nach dem Genuss der Spirituose eine Alkoholvergiftung, musste deswegen eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Die Geldstrafe gegen den Verkäufer erging wegen fahrlässiger Körperverletzung.

"Ich wusste von Freunden, dass man in diesem Büdchen ganz leicht Alkohol und Zigaretten kaufen kann", berichtete die inzwischen 15-Jährige gestern. Allerdings "bekamen nur Mädchen dort etwas, weil sie wohl älter oder reifer aussahen", vermutete die Schülerin. Von zwei dort tätigen Büdchen-Verkäufern sei der Jüngere stets bereit gewesen, Schnaps und Zigaretten auch ohne Altersprüfung über den Tresen zu geben. Den Angeklagten hat die Schülerin sofort wiedererkannt. Bei ihm habe sie damals auf Bitte ihres Mitschülers jene Flasche gekauft, habe ihm die Ware dann vor dem Geschäft ausgehändigt. Sie habe gewusst, dass der Junge sich mit Freunden "zum Trinken" treffen wollte. Dabei setzte der Alkohol dem inzwischen 15-Jährigen massiv zu.

Laut Anklage hätte der Verkäufer schon vorher erkennen müssen, dass Jugendliche aufgrund ihrer Unerfahrenheit den Schnaps zeitnah und in großen Mengen konsumieren würden und sich dadurch in erhebliche Gefahren bringen können. Und doch legte er gegen die Geldstrafe sogar Protest ein. In der Verhandlung wollte er zu den Vorwürfen nichts sagen. Erst, als er von den Schülern wiedererkannt und erheblich belastet wurde, zog er den Protest nach Rücksprache mit seiner Anwältin zurück und akzeptierte die Strafe.

(wuk)