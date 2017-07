Für einen heimtückischen Mordversuch an seiner Ex-Freundin (57) wird einem 67-jährigen Platzwart eines Tennis-Clubs ab heute vor dem Landgericht der Prozess gemacht.

Im April soll er die Ex-Gefährtin mittags aufs Clubgelände im Düsseldorfer Süden gelockt haben, soll die Frau dort in einer Gartenlaube plötzlich am Hals gepackt und fast getötet haben. Nur, weil ihre Hilferufe einen Passanten alarmierten, habe die Frau überlebt, so die Staatsanwaltschaft. Nach 16 Jahren hatte die Club-Spielerin ihre Beziehung zum Angeklagten kurz vor der Tat beendet. Da ahnte sie nicht mal, dass er schon seit Ende der 1990er Jahre auch noch ein Verhältnis mit einer anderen Frau unterhielt, also während ihrer ganzen Beziehung ein Doppelleben geführt hatte.

Die Frauen erfuhren voneinander erst nach der Festnahme des 67-Jährigen. Er hatte sich Stunden nach der Attacke gegen die Tennisspielerin telefonisch bei der Polizei gemeldet und einen Ort genannt, wo er "abgeholt" werden könne. Doch ob er nach seinem Würge-Angriff gegen die Ex-Freundin, die dabei zwei Mal ohnmächtig wurde, sich selbst töten wollte, indem er sich die Pulsadern aufschnitt, stellte der Angeklagte später unterschiedlich dar.

(wuk)