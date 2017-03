Morgen beginnt vor einer Jugendkammer des Landgerichts der Prozess um die Vergewaltigung einer heute 91-jährigen Kirchgängerin vom Oktober 2016. Angeklagt ist ab 10.30 Uhr (Saal 1.117) ein 19-jähriger Asylbewerber. Der Heranwachsende soll die Seniorin nach deren Besuch der Kirche St. Lambertus abgepasst, sie in einen Durchgang zwischen zwei Häusern an der Liefergasse gezerrt, sie dort gewürgt, mit dem Tode bedroht, sie vergewaltigt und bestohlen haben.

Trotz heftiger Gegenwehr des Opfers war dem körperlich überlegenen Mann an jenem Sonntagmittag seine Tat gelungen. In dem Hofdurchgang würgte der Täter die Rentnerin und wollte sie mit den Worten "Geld, Geld" zunächst offenbar ausrauben. Beim Abtasten des Opfers habe der Angeklagte der 91-Jährigen dann die Kleidung zerrissen und sie vergewaltigt. Danach habe er ihre Handtasche durchwühlt, ihre Adresse von ihrem Personalausweis abgeschrieben und die Haustürschlüssel der 91-Jährigen an sich genommen.

Als es dem Opfer gelang, einen Passanten auf sich aufmerksam zu machen, soll der Angeklagte samt Schlüssel des Opfers geflüchtet sein. Für den Prozess, der nur teilweise öffentlich sein wird, hat das Gericht bisher vier Verhandlungstermine bis Anfang April reserviert. Die Polizei war dem Mann durch DNA auf die Spur gekommen, die nach einem Raubdelikt im Mai 2016 registriert worden war.

(wuk)