Rettungseinsatz in Düsseldorf: Mann wird bei Explosion schwer verletzt

Rettungseinsatz in Düsseldorf

Am Montagmittag ist ein Mann in Düsseldorf-Lichtenbroich bei einer Explosion im Keller seines Hauses schwer verletzt worden. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Anwohner einer Reihenhaussiedlung in Lichtenbroich meldeten der Feuerwehr am Montagmittag gegen 12.40 Uhr einen lauten Knall in einem Einfamilienhaus. Als die Rettungskräfte eintrafen, sahen sie bereits, dass Fenster, Türen und das Dach des Hausesstark beschädigt waren. Der schwer verletzte Mieter war noch im Gebäude, wie die Feuerwehr berichtet.

Der 56-Jährige erlitt schwere Verbrennungen an den Händen und dem Gesicht. Der Notarzt ließ den Verletzten in eine Duisburger Spezialklinik bringen. Das Gebäude wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar, berichtet die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Offenbar war es bei Lakierarbeiten im Keller zu der Explosion gekommen. Im gesamten Haus kam es zu schweren Schäden an der Gebäudesubstanz. Das Glas war aus den Fenstern und Türen gesprungen, die Treppe im Innern konnte nicht mehr benutzt werden. Dachziegel waren stark beschädigt, weil sich der komplette Dachstuhl aufgrund des hohen Drucks der Verpuffung kurzzeitig angehoben hatte, berichtet die Feuerwehr.

