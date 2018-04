Metro-Marathon 2018: Düsseldorfer feiern Marathon-Fest im Aprilwetter

Pünktlich um 9 Uhr gab Oberbürgermeister Thomas Geisel den Startschuss am Rheinufer in Höhe der Tonhalle ab. Kurz danach reihte er sich in die Kolonne der Läufer ein. Wie auch in den vergangenen Jahren lief er den Marathon mit, diesmal mit der Startnummer 2018.

Mit ihm waren 4000 Läufer unterwegs. Die ersten beiden liefen unfreiwillig mehr als die 42,195 Kilometer. Wegen einer falsch gesetzten Absperrung liefen sie zunächst in die falsche Straße hinein und mussten wieder umkehren. Die nachfolgenden Läufer wurden auf den richtigen Weg geleitet.

FOTO: Bretz, Andreas

Gegen viertel vor neun hatte es angefangen zu regnen. Zu den Starts der beiden Staffelblöcke um 9.45 Uhr und 10.15 Uhr machte der Regen glücklicherweise eine kleine Pause. Viele Unterstützer bejubelten die Läufer der Firmenstaffeln am Streckenrand. Dann kam der Regen zurück und die meisten Fans suchten an der Tonhalle, unter Bäumen und den Sonnenschirmen von Gastronomen Schutz. Ingesamt führte das sehr gemischte Wetter zu deutlich verhaltenerer Stimmung als noch 2017.

Tom Gröschel wurde schnellster Deutscher

Um kurz nach elf kamen dann die ersten Marathonläufer ins Ziel. Schnellster Läufer war Gilbert Yegon mit 2:13, zweiter Mutai Richard Kiplimo mit 2:14. Beide stammen aus Kenia.

FOTO: Antonia Kasparek

Emotionale Szenen folgten, als die deutschen Läufer wenig später ins Ziel kamen. Sie qualifizierten sich zum Großteil für die Europameisterschaften im Sommer. Schnellster Deutscher wurde Tom Gröschel vom TC Fiko Rostock. Direkt nach ihm kam Sebastian Reinwand ins Ziel. Er hatte das Feld zeitweilig angeführt und war als einer der Favoriten gestartet. Beide fielen sich in die Arme und stießen Freudenschreie aus. Als schnellste Frau kam Favoritin Volha Mazuronak ins Ziel. Sie lief einen Streckenrekord. Deutsche Meisterin wurde Fabienne Amrhein von der MTG Mannheim.

Fröhliches, friedliches Sportfest am Nachmittag

Rund um den Marathon blieb alles friedlich, die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse. Am Nachmittag kam endlich die Sonne heraus. Am Rheinufer, in der Altstadt und an der Königsallee feierten die Fans und die erschöpften Sportler.

Das Protokoll vom Tag gibt es hier zum Nachlesen.

(hpaw/aka)